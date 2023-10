Yon aperçu nan mond lan enigmatik nan galaksi nwa

By

Matyè nwa, yon sibstans misterye ak flotant ki fè yon pati enpòtan nan linivè nou an, ap kontinye fasine astwonòm yo. Pandan ke li rete lajman inobsèvabl, modèl syantifik sijere ke matyè nwa konstitye yon kolosal 26% nan Cosmos la, depase kantite matyè òdinè ke nou ka wè.

Nan demand pou konprann sekrè linivè a, astwonòm yo te rankontre galaksi ki gen konpozisyon sitou matyè nwa. Youn nan dekouvèt sa yo se Dragonfly 44 Ultra Diffuse Galaxy (UDG) an 2016. Malgre mas li yo te konparab ak Vwayaj Lakte nou an, mank zetwal klere ak estrikti galaktik tipik allusion sou dominasyon matyè nwa nan galaksi enigmatik sa a.

Syantis yo te rankontre tou "galaksi tou pre-nwa," ki tonbe jis kout nan totalman nwa. Galaksi sa yo posede liminozite limite epi yo genyen yon kantite sibstans nwa matyè nwa. Nan yon revelasyon inogirasyon, chèchè yo te fèk idantifye pi gwo galaksi ki tou pre fè nwa jiska prezan.

Yo te rele "Nube" galaksi a, yo estime kò selès sa a gen apeprè 10 milya ane. Dekouvèt li te fèt atravè yon analiz done yo kolekte pa IAC Stripe 82 Legacy Project la, ki te konsantre sou yon rejyon espesifik nan syèl la imaj SDSS Teleskòp la. Ki sa ki mete Nube apa se reyon remakab mwatye mas li yo nan 22,500 ane limyè, twa fwa pi gwo pase UDG an mwayèn.

Anplis de sa, galaksi Nube a montre yon nivo ekstrèmman ba nan emisyon optik, sa ki lakòz yon klète sifas sèlman 26.75 mag / arcsec2. Pou mete sa nan pèspektiv, UDG regilye yo, ki deja konsidere kòm pami galaksi ki pi endispoze nan linivè obsèvab la, gen yon klète sifas ki se dis fwa pi klere. An reyalite, objè ki pi wo nan syèl la ki pi wo a 22 mag/sec yo konsidere kòm endispoze, ak yon syèl konplètman nwa mezire nan yon klète sifas 21.8 mag/seg.

Avèk yon mas gwan distribisyon apeprè 390 milyon fwa plis pase Solèy nou an, Nube pal an konparezon ak liminozite Voie Lakte a. Sepandan, li enpòtan sonje ke menm UDG tipik yo genyen sèlman 1% kòm anpil zetwal ke galaksi lakay nou an, sa ki fè konparezon de kalite galaksi yo yon ti jan enjis.

Dekouvèt galaksi Nube a te deklanche diskisyon captive nan mitan syantis yo konsènan orijin li yo ak pwopriyete inik li yo. Èske nati spesifik li se yon rezilta fòmasyon li, oswa èske gen yon bagay ki te transfòme pita? Tan kap vini an kenbe kandida enteresan pou debouche enigm galaksi nwa sa yo.

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

K: Ki sa ki matyè nwa?

A: Matyè nwa se yon fòm matyè ki pa emèt, absòbe, oswa reflete limyè, fè li envizib ak endeslabl atravè mwayen tradisyonèl yo. Yo kwè li fè apeprè 26% nan linivè a.

K: Ki sa ki se yon galaksi tou pre fè nwa?

A: Yon galaksi tou pre fè nwa refere a yon galaksi ki posede liminozite limite epi ki gen yon kantite sibstans nwa matyè nwa. Galaksi sa yo pa totalman nwa, men yo pwoche pou yo satisfè definisyon sa a.

K: Ki jan yo te dekouvri galaksi Nube a?

A: Yo te idantifye galaksi Nube a atravè yon analiz done ki soti nan IAC Stripe 82 Legacy Project la. Pwojè a te konsantre sou yon rejyon espesifik nan syèl la teleskòp SDSS la imajine.

K: Ki jan galaksi Nube a konpare ak Way Lakte?

A: Galaksi Nube a gen yon mas gwan distribisyon apeprè 390 milyon fwa sa a nan Solèy nou an, alòske Vwayaj Lakte a se apeprè 3,800 fwa pi masiv. Sepandan, konpare de a se yon defi paske menm UDG tipik yo gen anpil mwens zetwal pase Way Lakte.

K: Ki sa dekouvèt galaksi nwa yo vle di?

A: Dekouvèt galaksi nwa yo soulve kesyon entrigan sou orijin ak nati kò selès sa yo. Syantis yo kaptive si wi ou non pwopriyete spesifik yo parèt pandan fòmasyon oswa yo te rezilta nan evènman transfòmasyon pita.