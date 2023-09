Foton nwa Idantifye kòm kandida potansyèl pou matyè nwa

By

Yon analiz resan fè chèchè nan Sant Ekselans ARC pou Fizik Patikil Matyè nwa ak University of Adelaide sijere ke foton nwa yo ka lyen ki manke pou konprann nati matyè nwa yo. Foton nwa yo se patikil ipotetik ki ta ka sèvi kòm yon pon ant sektè nwa a nan patikil ak matyè regilye.

Matyè nwa se yon sibstans misterye ki gen yon efè gravitasyonèl sou matyè nòmal, sa ki lakòz galaksi yo vire pi vit pase espere ak limyè a pliye alantou objè masiv. Pandan ke gen plizyè kandida pou matyè nwa, modèl estanda nan fizik patikil pa te kapab bay yon eksplikasyon konplè.

Fizisyen Nicholas Hunt-Smith ak ekip li a te egzamine done ki soti nan eksperyans kolizyon patikil epi li te jwenn ke prezans foton nwa yo pi byen matche ak rezilta obsève yo konpare ak modèl estanda a. Avèk yon nivo konfyans nan 6.5 sigma, chans yo ke foton nwa pa eksplike obsèvasyon yo estime yo alantou youn nan yon milya dola.

Chèchè yo te konsantre sou pwosesis gaye gwo twou san fon inelastik la, ki se yon fason patikil gaye apre yon kolizyon gwo enèji. Yo menm tou yo te pran an kont anomali mayetik muon an, ki mezire devyasyon nan konpòtman muon an nan yon gwo jaden mayetik soti nan prediksyon modèl estanda.

Lè yo entwodwi posiblite pou foton nwa, preferans pou yo kòm yon kandida ogmante, e anomali mayetik muon an te siyifikativman redwi. Konklizyon sa yo sipòte ipotèz ke foton nwa yo ta ka prèv pou yon dekouvèt patikil.

Pandan ke yo bezwen plis rechèch ak konfimasyon, ekip la espere ke rezilta yo pral ankouraje lòt chèchè yo eksplore egzistans foton nwa ak enplikasyon yo pou konprann matyè nwa.

