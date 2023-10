Matyè nwa misterye ka kominike avèk matyè nòmal atravè foton nwa, nouvo analiz sijere

By

Yon dènye analiz ki te fèt pa yon ekip entènasyonal nan fizisyen ofri yon eksplikasyon potansyèl pou sèten done ki soti nan eksperyans gwo enèji gaye. Chèchè yo pwopoze ke foton nwa, patikil ipotetik ki asosye ak matyè nwa, ta ka responsab pou obsèvasyon sa yo. Matyè nwa, ki fè apeprè 85% mas linivè a, resevwa non li paske li pa kominike avèk radyasyon elektwomayetik.

Foton nwa yo se yon pati nan sektè nwa a, yon pati ipotetik nan linivè kote matyè nwa abite. Patikil sa yo potansyèlman marye fèb ak matyè òdinè atravè melanje yon boson kalib, ke yo rekonèt kòm foton nwa a. Couplage sa a te kapab bay apèsi sou nati matyè nwa ak entèraksyon li yo ak rès linivè a.

Analiz la te dirije pa Nicholas Hunt-Smith ak kòlèg li yo nan University of Adelaide, Ostrali, epi pibliye nan Journal of High Energy Physics. Nan etid yo, chèchè yo te fè yon analiz kwomodinamik pwopòsyon mondyal done gwo enèji gaye nan kad Jefferson Lab Momentum angilè.

Rezilta yo endike ke yon modèl ki enkòpore yon foton nwa pi pito pase ipotèz modèl estanda konpetisyon an. Siyifikasyon preferans sa a mezire nan 6.5 devyasyon estanda. Analiz la konsantre sou eksperyans pwofon gaye inelastik, ki enplike yon sond gwo enèji ki kominike avèk yon pwoton, sa ki lakòz detèminasyon distribisyon momantòm kark nan pwoton an.

Pandan ke etid la te jije "pwovokan" pa fizisyen teyorik Tim Hobbs nan Argonne National Laboratory, li mete aksan sou bezwen an pou plis rechèch ak pi bon kantite ensètitid. Lòt eksperyans, tankou eksperyans elèktron-positron, te kapab tou bay bonjan apèsi sou egzistans foton nwa.

Analiz sa a ouvè nouvo opòtinite pou etidye matyè nwa ak koule limyè sou nati misterye li yo. Lè yo plis envestige pwopriyete ak entèraksyon foton nwa yo, syantis yo espere jwenn yon pi bon konpreyansyon sou wòl matyè nwa nan linivè a.

Sous:

- Sous atik: Phys.org "Messenger soti nan bò nwa a: matyè nwa ka kominike avèk matyè nòmal atravè yon patikil ipotetik ke yo rekonèt kòm yon foton nwa."

- Atik jounal: Journal of High Energy Physics "Foton nwa nan pwofon gaye inelastik: + 6.5σ devyasyon soti nan modèl la estanda."