Nouvo dekouvèt nan rechèch matyè nwa: transmisyon soti nan Deep Underground

Syantis nan Sant Ekselans ARC pou Fizik Patikil Matyè nwa (CDM) te fè yon dekouvèt inogirasyon nan demand yo pou debouche mistè matyè nwa yo. Nan yon etap enpòtan pou pwojè a, yo te resevwa premye transmisyon nan men yon detektè muon ki te plase 1 km anba tè nan Stawell Underground Physics Laboratory (SUPL).

Detektè muon an jwe yon wòl enpòtan nan anrejistreman kantite radyasyon cosmic ki rive nan laboratwa ki sitiye nan Stawell Gold Mines yo. Muon sa yo se vèsyon ki pi lou nan elektwon epi yo kreye lè reyon cosmic fè kolizyon ak atòm nan atmosfè Latè. Lè yo kontwole kolizyon sa yo, detektè muon an bay done ki gen anpil valè sou nivo radyasyon cosmic.

Nan premye jou operasyon yo, detektè muon an te anrejistre yon kantite deteksyon etonan ki ba, an mwayèn apeprè senk chak jou. Sa a se yon kontra sevè ak entèraksyon yo espere 1.8 milyon ki ta rive anwo tè. Rediksyon enpòtan nan radyasyon cosmic demontre efikasite nan bati laboratwa a byen fon anba tè, asire yon anviwònman primitif pou detekte patikil matyè nwa.

Done yo kolekte nan detektè muon an ap kontinye kontwole pa chèchè CDM pou asire ke nivo radyasyon cosmic rete ba. Sa a pral finalman pave wout la pou transpò siksè nan veso eksperimantal SABRE Sid la nan SUPL nan 2024. Eksperyans SABRE Sid la, ki reflete yon eksperyans menm jan an nan Emisfè Nò a, gen pou objaktif pou envestige si lekti chèchè Italyen yo te fè yo se yon rezilta. fluctuations sezonye oswa prèv matyè nwa.

Etap enpòtan sa a make yon etap enpòtan nan rechèch sou matyè nwa. Kominote syantifik entènasyonal la ap gade ak anpil atansyon pwogrè pwojè a, paske dekouvèt ki fèt nan SUPL yo gen potansyèl pou refòme konpreyansyon nou sou linivè a. Etablisman an nan SUPL kòm yon etablisman inik ki pote ansanm enterè kominote a ak objektif rechèch mete etap la pou inovasyon syantifik revolisyonè nan lavni.

FAQ:

K: Ki sa ki se yon detektè muon?

A: Yon detektè muon se yon aparèy ki itilize pou mezire kantite radyasyon cosmic lè w detekte muon, ki se vèsyon ki pi lou nan elektwon ki pwodui nan kolizyon reyon cosmic ak atòm nan atmosfè Latè.

K: Ki sa ki matyè nwa?

A: Matyè nwa se yon sibstans misterye ke yo kwè ki fè yon pati enpòtan nan mas linivè a. Li pa kominike avèk limyè oswa lòt fòm radyasyon elektwomayetik, sa ki fè li difisil pou detekte dirèkteman.

K: Poukisa li enpòtan pou redwi radyasyon cosmic nan laboratwa a?

A: Diminye radyasyon cosmic enpòtan pou rechèch sou matyè nwa paske li ede kreye yon anviwònman primitif pou detekte patikil matyè nwa yo. Nivo segondè nan radyasyon cosmic ka entèfere ak mezi egzat ak fènwa siyal yo nan entèraksyon matyè nwa.