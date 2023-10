Pran etap nan direksyon pou misyon espasyal endepandan: grandi manje nan espas

NASA ap toujou ap travay pou devlope misyon sou lalin lan ak Mas, men youn defi yo fè fas a se ki jan yo kenbe manm ekipaj yo ak manje pandan long rete yo nan espas. Kounye a, astwonòt nan Estasyon Espas Entènasyonal la konte sou manje preanbalaj ki bezwen repwovizyon regilye epi ki ka pa bay pi bon nitrisyon. Yo nan lòd yo adrese pwoblèm sa a, chèchè yo ap mennen ankèt sou posibilite pou yo grandi manje pandan misyon yo.

Premye etap la nan rechèch sa a se idantifye bon plant yo teste. An 2015, NASA te inisye yon pwojè ki rele “Growing Beyond Earth” an kolaborasyon ak Fairchild Botanical Garden nan Miami. Pwogram sa a enplike plizyè santèn klas syans nan lekòl presegondè ak segondè atravè peyi Etazini ap grandi diferan grenn nan yon abita ki sanble ak kondisyon yo nan estasyon espasyal la. Lè sa a, grenn ki byen devlope nan salklas sa yo transfere nan yon chanm nan Kennedy Space Center NASA an pou plis tès. Si yo kontinye grandi byen nan anviwònman mikrogravite sa a, yo voye yo nan estasyon espasyal la pou plis evalyasyon.

Anplis de seleksyon plant, NASA te teste enstalasyon ki ta ka òganize jaden mikrogravite. Youn nan etablisman sa yo se Sistèm Pwodiksyon Legim, ke yo rele tou Veggie. Li se yon chanm senp ak ba-pouvwa ki kapab kenbe jiska sis plant. Grenn yo grandi nan ti twal "zòrye" ke manm ekipaj yo gen tandans pou yo ak dlo alamen, menm jan ak pran swen yon jaden sou Latè. Jaden sa yo nan espas ede chèchè yo konprann ki jan plant yo grandi ak adapte nan kondisyon mikrogravite, ak ki mezi yo dwe pran pou asire sante yo ak pwodiktivite.

Lè NASA devlope teknoloji ak teknik pou grandi manje nan espas, NASA gen pou objaktif pou diminye depandans sou misyon regilye yo epi bay astwonòt manje fre ak nourisan pou yon peryòd tan pwolonje. Rechèch sa a non sèlman benefisye misyon nan lavni nan lalin lan ak Mas, men tou gen enplikasyon pou agrikilti dirab isit la sou Latè.

