Nouvo rechèch fè limyè sou pwoteyin sistèm iminitè yo

Yon etid resan fèt pa Bridge Institute nan USC Michelson Center for Convergent Bioscience, an kolaborasyon ak ekip entènasyonal ki soti nan peyi Zend, Ostrali, ak Swis, te bay apèsi sou dans konplike nan defans kò nou an kont anvayisè danjere. Rechèch la konsantre sou sèten pwoteyin sistèm iminitè ki jwe wòl esansyèl nan repons iminitè nou an, patikilyèman nan maladi tankou COVID-19, atrit rimatoyid, maladi neurodegenerative, ak kansè.

Nan kè repons iminitè nou an se kaskad konpleman an, yon seri evènman ki deklanche lè yo detekte menas potansyèl yo. Pwosesis sa a jenere mesaje pwoteyin ke yo rekonèt kòm C3a ak C5a, ki aktive reseptè espesifik sou selil yo, kòmanse yon kaskad siyal entèn yo. Sepandan, mekanis egzak reseptè sa yo, espesyalman C5aR1, te rete yon mistè depi lontan.

Sèvi ak teknik avanse nan mikwoskopi kriyo-elektron (kryo-EM), chèchè yo te kapab pran imaj detaye nan reseptè sa yo an aksyon. Imaj sa yo revele entèraksyon ki genyen ant reseptè yo ak molekil, osi byen ke chanjman ki fèt nan fòm ak transmisyon siyal nan selil la lè deklanchman.

Konklizyon etid sa a bay enfòmasyon enpòtan ak konplè sou yon fanmi reseptè enpòtan nan sistèm iminitè a, dapre Cornelius Gati, otè prensipal etid la ak pwofesè asistan nan USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences. Rechèch la ouvè avni potansyèl pou devlopman dwòg ki vize reseptè sa yo nan tretman divès maladi.

Rechèch sa a, ki te pibliye nan jounal Cell, kontribye nan konpreyansyon nou sou konpleksite sistèm iminitè nou an epi mete fondasyon pou etid nan lavni ki vize itilize pouvwa defans natirèl kò nou an.

Sous:

- Atik orijinal la: "Nouvo rechèch ki soti nan Bridge Institute ofri apèsi sou pwoteyin sistèm iminitè" (USC News)

– Etid otè: Cornelius Gati, Ravi Yadav, Htet Khant, Manish Yadav, Jagannath Maharana, Shirsha Saha, Parishmita Sarma, Chahat Soni, Vinay Singh, Sayantan Saha, Manisankar Ganguly, Samanwita Mahapatra, Sudha Mishra, Ramanuj Shutrjee, X, Arun Li, Trent Woodruff, Mohamed Chami