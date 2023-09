Zansèt kwokodiliyen yo te vin granmoun tou dousman

By

Yon nouvo etid ki te pibliye nan Current Biology revele ke ansyen zansèt kwokodil, ke yo rekonèt kòm crocodylomorphs, te grandi pi dousman konpare ak lòt reptil gwo tankou dinozò. Chèchè yo te egzamine estrikti entèn zo fosil ki soti nan kwokodilomorf ki gen 200 milyon ane yo te jwenn nan Lafrik di sid e yo te dekouvri to kwasans yo te sanble ak desandan modèn yo. Sa a defi kwayans ki egziste deja ke kwasans lan dousman yo wè nan kwokodil vivan se yon rezilta nan sedantèr, vi semi-akwatik yo.

Etid la te egzamine tou fosil yon zansèt kwokodiliyen ki te fèk dekouvri ki te viv 210 milyon ane de sa. Fosil sa yo te jwenn nan vilaj Qhemegha, Lafrik di sid. Lè yo etidye karakteristik sa yo ansyen zo, tankou kwasans anyèl ak tisi zo, chèchè yo te detèmine ke espès yo nouvo te grandi pi dousman pase lòt reptil gwo nan tan li yo. Yo te jwenn tou ke estrateji kwasans dousman sa a te pèsiste pandan tout evolisyon kwokodilomòf yo, ak espès ki pi resan yo ralanti kwasans menm pi lwen.

Enteresan, chèchè yo sijere ke estrateji kwasans lan dousman te jwe yon wòl enpòtan nan siviv nan kwokodilomorf pandan yon evènman disparisyon an mas nan fen peryòd Triasik la. Pandan ke dinozò yo te panse yo te siviv disparisyon an lè yo grandi byen vit, kwokodilomorf ki pi dousman yo te jere yo siviv ak boujonnen apre evènman an. Diferans sa a sevè nan estrateji kwasans evantyèlman te mennen nan divèjans nan kwokodil ak zwazo, fanmi k ap viv ki pi pre yo.

Konklizyon sa yo bay apèsi sou istwa evolisyonè kwokodil yo epi fè limyè sou faktè ki te fòme to kwasans yo. Plis rechèch nan domèn sa a pral kontribye nan konpreyansyon nou sou fason diferan espès adapte ak evolye sou tan.

