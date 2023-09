Nouvo kalite superconductors te kreye yon atòm alafwa

By

Chèchè nan University of Zurich te fè yon zouti enpòtan nan domèn supèkonduktivite lè yo fè aranjman atòm youn nan yon tan. Dekouvèt sa a gen potansyèl pou revolisyone devlopman materyèl ak avanse teknoloji informatique pwopòsyon.

Tradisyonèlman, topoloji natirèl atòm yo te fè li difisil pou kreye nouvo efè fizik. Sepandan, syantis yo nan University of Zurich te avèk siksè fèt supèrkondiktè pa fè aranjman pou atòm endividyèlman, sa ki lakòz kreyasyon an nan nouvo eta nan matyè.

Tan kap vini an nan elektwonik depann sou dekouvèt la nan materyèl inik, ak zouti sa a ofri potansyèl pwomèt pou inovasyon. Lè yo simonte limit yo nan materyèl ki fèt natirèlman, chèchè yo te pave wout la pou eta nouvo nan matyè nan fiti elektwonik ak teknoloji informatique.

Dekouvèt nouvo materyèl enpòtan anpil pou devlopman òdinatè nan lavni. Dekouvèt sa a ta ka gen enplikasyon enpòtan pou konsepsyon ak fonksyonalite òdinatè yo. Soti nan elektwonik klasik nan enfòmatik neromòfik ak òdinatè pwopòsyon, rechèch la pou efè fizik roman se yon fòs kondwi dèyè avansman sa yo.

Nan etid yo pibliye nan Nature Physics, chèchè yo nan University of Zurich, an kolaborasyon ak fizisyen ki soti nan Max Planck Institute of Microstructure Physics nan Almay, prezante yon apwòch roman nan supèrkonduktivite. Yo te kreye materyèl ki nesesè yo atòm pa atòm.

Superconductors yo patikilyèman entrigan akòz zewo rezistans elektrik yo nan tanperati ki ba. Yo itilize yo nan anpil òdinatè pwopòsyon pou entèraksyon eksepsyonèl yo ak chan mayetik. Sepandan, se sèlman yon ti kantite eta superconducting yo te demontre konklizyon nan materyèl yo. Avèk zouti sa a, chèchè yo te kapab kreye de nouvo kalite supèrkonduktivite.

Dekouvèt sa a non sèlman konfime prediksyon teyorik fizisyen yo, men tou ouvè posiblite pou eksplore nouvo eta matyè ak aplikasyon yo nan òdinatè pwopòsyon nan lavni.

Referans: "Two-dimensional Shiba lattices as a possible platform for cristalline topological superconductivity" pa Martina O. Soldini, Felix Küster, Glenn Wagner, Souvik Das, Amal Aldarawsheh, Ronny Thomale, Samir Lounis, Stuart SP Parkin, Paolo Sessi ak Titus Neupert. , Nati Fizik, 10 Jiyè 2023.

Sous:

– Nature Physics: Yon jounal syantifik ki revize kanmarad ki kouvri fizik, pibliye pa Nature Research. Li gen ladann atik, lèt, revi, rekò rechèch, nouvèl ak opinyon, kòmantè, revi liv, ak korespondans.