Selil Imèn yo swiv yon modèl gwosè ak konte

Nan yon etid resan ki te pibliye nan Proceedings of the National Academy of Sciences, chèchè nan McGill University te dekouvri yon modèl kaptivan nan selil imen ki sanble swiv yon simetri matematik ki konsistan atravè tout òganis lan. Etid la revele yon relasyon envès ant gwosè selil ak konte, ki sijere yon echanj ant varyab sa yo.

Gwosè selil ak konte jwe yon wòl enpòtan nan kwasans ak fonksyon kò imen an. Sepandan, jiska prezan, pa gen okenn etid konplè ki te egzamine relasyon ki genyen ant faktè sa yo atravè tout òganis imen an. Pou ranpli espas sa a, ekip rechèch la te konpile done ki soti nan plis pase 1,500 sous pibliye pou kreye yon seri done detaye sou gwosè selil ak konte atravè gwo kalite selil yo.

Konklizyon yo nan etid la montre ke kòm gwosè selil ogmante, konte selil la diminye, ak vis vèrsa. Sa vle di ke selil ki nan yon klas gwosè bay kontribye egalman nan total byomas selilè kò a. Relasyon ki genyen ant gwosè selil ak konte kenbe verite atravè divès kalite selil ak klas gwosè, ki endike yon modèl ki konsistan nan omeyostazi.

Chèchè yo estime ke yon gason gen apeprè 36 billions selil nan kò yo, pandan y ap fi gen alantou 28 billions selil, ak yon timoun dis ane fin vye granmoun gen apeprè 17 billions selil. Distribisyon biomass selil yo domine pa selil misk ak selil grès, pandan y ap globil wouj, plakèt ak globil blan gen yon enfliyans enpòtan sou konte selil yo.

Enteresan, chak kalite selil kenbe yon seri gwosè karakteristik ki rete inifòm pandan tout devlopman yon moun. Modèl sa a konsistan atravè espès mamifè yo, sa ki sijere yon prensip fondamantal nan byoloji selilè.

An jeneral, rechèch sa a bay limyè sou relasyon konplike ant gwosè selil ak konte nan kò imen an. Konklizyon yo bay bonjan apèsi sou devlopman ak fonksyone selil yo, sa ki louvri nouvo avni pou plis eksplorasyon nan domèn byoloji.

Sous:

– Pwosedi Akademi Nasyonal Syans (2023)

– Depatman Latè ak Syans Planèt, McGill University, Kanada.