Komèt Nishimura Photobombs NASA Spaceship, Siviv Rankont Sere ak Solèy

Yon komèt dènyèman dekouvri, Komèt Nishimura (ke yo rele tou C/2023 P1), te sezi syantis yo lè yo foto bonm nan yon veso espasyèl NASA pandan li te kaptire imaj nan atmosfè deyò solèy la. Yonn nan veso espasyèl STEREO-A, STEREO-A, te wè komèt la, ki sanble te siviv yon gwo rankont ak solèy la.

Imaj yo te kaptire pa STEREO montre komèt la deplase lwen solèy la, sijere ke li te siviv apwòch ki pi pre solèy la nan dat 17 septanm nan, pase nan 20.5 milyon mil de li. Astwofizisyen Karl Battams ki soti nan Laboratwa Rechèch Naval Ameriken an te konfime ke objè a wè nan imaj yo STEREO se vre komèt Nishimura e ke li parèt an sante baze sou imaj preliminè yo.

Sepandan, Battams avèti ke imaj sa yo se rezolisyon ki ba epi yo pa bay bon detay sou kondisyon komèt la. Li konpare sitiyasyon an ak ka komèt Lovejoy an 2011, ki okòmansman te parèt an sante pandan li te vole atravè korona solè a men pita te dezentegre. Battams note ke sò komèt Nishimura pa ka totalman revele jiskaske ekip la resevwa done wo-rezolisyon.

Trajectoire komèt Nishimura a ap kontinye deplase anba parapò ak veso espasyèl la jiskaske li soti nan jaden vizyon obsèvatwa NASA nan kòmansman mwa oktòb la. Pandan komèt la ap deplase lwen veso espasyèl la, li espere vin pi piti ak pi endispoze nan imaj yo te kaptire pa STEREO.

Malerezman, Obsèvatwa Solè ak Elyosferik NASA an (SOHO) ak korograf LASCO li yo pa te kaptire komèt la, paske li te evite chan de vi yo. Yon fwa li te kite vi STEREO a, Komèt Nishimura pral kontinye vwayaj li tounen nan kwen ekstèn sistèm solè a epi yo estime li pral retounen nan sistèm solè enteryè a nan 2458.

