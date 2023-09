Preparasyon pou yon Rande Trail Colorado siksè: Fòmasyon, Kovèti pou, Manje, ak Aklimatasyon

By

Nan tantativ mwen pou m vwayaje Trail Colorado an 2022, mwen te oblije abandone santye an apre 220 mil. Detèmine pou m eseye ankò nan mwa Out 2023, mwen reyalize mwen te bezwen fè kèk chanjman. Atik sa a mete aksan sou domèn kle yo kote mwen te fè ajisteman - fòmasyon, Kovèti pou, manje, ak aklimatasyon - pou ogmante chans mwen pou yon fini siksè.

Pou amelyore fòmasyon mwen an, mwen te idantifye kèk twou vid ki genyen nan apwòch anvan mwen an. Pandan ke mwen te fè anpil randone ak enkòpore eskalye k ap grenpe nan woutin mwen, mwen reyalize mwen te bezwen plis fòmasyon cardio vize ak fòmasyon fòs adisyonèl. Mwen te swiv yon pwogram espesifik 8-semèn ki konbine fòmasyon fòs, kardyo regilye, ak randone nan ogmante difikilte. K ap viv nan Seattle, mwen te pran avantaj de eskalye deyò piblik pou fè egzèsis eskalye k ap grenpe. Sepandan, fòmasyon mwen te pran yon frape lè mwen te tonbe malad ak yon refwadisman, fòse m 'manke kèk vwayaj te planifye. Malgre dezavantaj sa yo, mwen te rive nan pwent santye a detèmine pou m simonte nenpòt defi.

An tèm de Kovèti pou, mwen vize diminye pwa a sou pye m 'pou anpeche agrave fasiit plantè mwen te devlope a. Mwen te fè twa gwo chanjman: Durston X-Mid Pro 2P te ranplase tant anvan mwen an pou yon opsyon ki pi lejè, mwen te modènize sak lekòl mwen an nan Gossamer Gear Mariposa 60, epi mwen te jwenn bon soulye nan Altra Olympus 5, ki te bay sipò ki nesesè yo ak espas toebox.

Fè fas ak pwoblèm nan pa t 'kapab konsome ase kalori sou santye an, mwen te rantre nan Backcountry Foodie, yon resous pou avanturyé backcountry konsantre sou nitrisyon, resèt, ak planifikasyon repa. Mwen enkòpore opsyon likid nan manje mwen an, patikilyèman pou manje maten. Mwen te tou mete yon alam sou mont Garmin mwen an pou raple m pou m manje chak fwa mwen boule 500 kalori pandan randone m yo.

Pou pi byen aklimate ak altitid la, mwen te jwenn yon preskripsyon pou Diamox (asetazolamid), yon medikaman ki souvan itilize pou anpeche maladi altitid. Mari m 'ak mwen te rive nan Colorado sis jou anvan dat kòmansman mwen an, pase tan nan zòn nan Boulder/Denver pou aklimate. Lè sa a, nou te vwayaje nan Leadville, vil ki pi wo enkòpore nan peyi Etazini an, ki te bay yon tès valab pou poumon ki ba-lander nou yo.

Lè m fè ajisteman sa yo nan estrateji fòmasyon, ekipman, manje, ak aklimatasyon mwen an, mwen te espere ogmante chans pou m fini Colorado Trail la an 2023. Malgre defi ki t ap tann yo toujou, mwen te detèmine pou m simonte yo epi reyalize objektif randone mwen yo.

