Ki lè adolesan yo kòmanse panse tankou granmoun?

Yon etid inogirasyon pibliye nan Nature Communications bay nouvo apèsi sou spirasyon fonksyon egzekitif nan adolesan. Fonksyon egzekitif refere a yon seri ladrès mantal ki pèmèt moun yo planifye, chanje ant travay, konsantre, ak reziste distraksyon. Dapre etid la, fonksyon egzekitif anjeneral rive nan matirite nan laj 18 an.

Rechèch la te enplike analize done ki soti nan plis pase 10,000 patisipan atravè kat done diferan, prezante yon tablo konplè sou devlopman mantal nan adolesan. Konklizyon yo gen enplikasyon enpòtan pou paran, edikatè, sikyat, ak potansyèlman sistèm jidisyè a nan detèmine limit yo nan adolesans.

"Lè m ap pale ak paran yo, anpil nan yo di: 'Pa gen okenn fason pou timoun mwen an ki gen 18 an se yon adilt ki byen fòme!'" te di Beatriz Luna, yon pwofesè nan sikyatri nan University of Pittsburgh School of, yon otè ansyen. Remèd. "Kapasite pou sèvi ak fonksyon egzekitif la amelyore ak laj epi, omwen nan yon anviwònman laboratwa, matirite pa 18 an."

Anvan etid sa a, kalandriye adolesans la te gen mwens klè defini konpare ak etap enpòtan yo byen dokimante nan anfans. Konpleksite nan pwosesis devlopman ki asosye ak pibète ak mank de zouti pou analize done konplèks te anpeche tantativ anvan yo kat devlopman nan sèvo adolesan an.

"Nan etid nou an, nou te vle prezante yon konsansis epi li pa jis yon panse," te eksplike prensipal otè Brenden Tervo-Clemmens. "Sa a se syans devlopman rankontre gwo done. N ap itilize zouti ki pa t disponib pou chèchè yo jiska dènyèman."

Lè yo bay graphiques croissance reproductibles pou fonksyon egzekitif nan plizyè travay ak datasets, rechèch sa a ouvri pòt pou etidye efè ki ka geri ou ak dwòg entèvansyon sou jalons devlopman yo. Anplis de sa, konprann kalandriye tipik nan spirasyon fonksyon egzekitif ka amelyore dyagnostik bonè nan maladi mantal tankou eskizofreni, ki souvan parèt pandan adolesans.

Kèk kesyon ak tout repons

Ki sa ki fonksyon egzekitif?

Fonksyon egzekitif refere a yon seri ladrès mantal ki pèmèt yon moun planifye, chanje ant travay, konsantre, reziste distraksyon, ak kontwole emosyon.

Ki jan etid la te fèt?

Etid la analize done ki soti nan plis pase 10,000 patisipan atravè kat done diferan. Chèchè yo te kolekte 23 mezi diferan nan fonksyon egzekitif epi yo te itilize modèl matematik pou swiv chanjman apre yon tan.

Ki lè fonksyon egzekitif anjeneral gen matirite?

Dapre etid la, fonksyon egzekitif anjeneral rive nan matirite nan laj 18 an.

Ki enplikasyon rechèch sa a?

Konklizyon yo nan etid sa a gen enplikasyon pou paran, edikatè, sikyat, ak potansyèlman sistèm jidisyè a. Konprann delè tipik spirasyon fonksyon egzekitif la ka ede idantifye devyasyon epi fasilite dyagnostik bonè maladi mantal.

Ki jan rechèch sa a ka afekte entèvansyon terapetik ak dwòg?

Lè yo bay tablo kwasans pou devlopman fonksyon egzekitif, rechèch sa a pèmèt chèchè yo swiv kijan entèvansyon terapetik ak dwòg afekte etap enpòtan nan devlopman nan adolesan.