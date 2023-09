Syantis yo dekouvwi sekrè sistèm Triple-Star

Syantis nan peyi Lachin te fè pwogrè enpòtan nan konprann konpòtman an nan sistèm trip-zetwal nan linivè a. Enspire pa roman Liu Cixin "The Three-Body Problem," chèchè yo te etidye sistèm GW Ori, ki gen twa zetwal ki sitiye apeprè 1,300 ane limyè lwen Latè. Sèvi ak done ki soti nan Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) NASA an, syantis yo te kapab obsève chanjman peryodik nan klète zetwal yo ak jwenn insight sou estrikti jeyometrik ak evolisyon sistèm nan.

Sistèm trip zetwal yo komen nan galaksi a, ak plis pase mwatye nan tout zetwal ki gen youn oswa plis patnè. Sepandan, sistèm sa yo difisil pou obsève ak konprann akòz entèraksyon konplèks ant zetwal yo. Chèchè yo espere sèvi ak teleskòp ki pi avanse, ki gen ladan Teleskòp Estasyon Espas Lachin (CSST) k ap vini an, pou plis etidye ak pi byen konprann sistèm sa yo.

Sistèm GW Ori, ke yo kwè se sèlman yon milyon ane fin vye granmoun, ofri apèsi enpòtan sou fòmasyon zetwal yo ak planèt yo. Chèchè yo te dekouvri de siyal kout tèm ak peryòd wotasyon apeprè de ak twa jou, ki se karakteristik zetwal trè jèn. Konklizyon yo te elimine tou posiblite pou lavi ki egziste nan sistèm nan, paske li twò piti pou fòmasyon lavi a te fèt.

Travay chèchè yo non sèlman amelyore konpreyansyon nou sou sistèm trip etwal, men tou pave wout la pou etid nan lavni lè l sèvi avèk teleskòp avanse tankou CSST la. Avèk yon pi gwo konpreyansyon sou sistèm konplèks sa yo, syantis yo ka jwenn apèsi sou fòmasyon ak evolisyon zetwal yo, planèt yo, ak potansyèlman lavi li menm.

