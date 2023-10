"Gwo Green Wall" Lachin nan kreye gwo koule kabòn, etid jwenn

By

Pwogram Twa-Nò Abwazman Lachin nan (TNAP), ke yo rele tou "Gwo Green Wall," te reyisi nan konbat dezètifikasyon ak amelyore anviwònman an. Yon etid resan pibliye nan Pwosesis ekolojik ki te fèt pa syantis Chinwa ki soti nan Enstiti Ekoloji Aplike nan Akademi Syans Chinwa a revele ke TNAP te kreye tou yon gwo koule kabòn.

TNAP, inisye an 1978, se pi gwo pwojè restorasyon ekolojik globalman e li kouvri rejyon arid ak semi-arid nan nòdès, nò-santral ak nòdwès Lachin. Sèvi ak imaj deteksyon aleka, osi byen ke obsèvasyon jaden ak done envantè forè nasyonal, chèchè yo estime ogmantasyon nan stock kabòn nan byomass, tè, ak "kabòn efè ekolojik la," ki refere a sekstrasyon kabòn ki soti nan pèt tè redwi akòz aforestasyon. .

Etid la te jwenn ke zòn total forè nan zòn pwojè TNAP yo te grandi soti nan apeprè 221,000 kilomèt kare an 1978 a apeprè 379,000 kilomèt kare an 2017. Pandan kat deseni ki sot pase yo, TNAP te kontribye nan yon koule kabòn nan 47.06 milyon tòn kabòn pou chak. ane. Anplis de sa, koule kabòn nan byomass anwo tè ak anba tè ogmante soti nan 0.843 milya tòn an 1978 a 2.08 milya tòn nan 2017.

Chèchè yo mete aksan sou enpòtans ki genyen nan "kabòn efè ekolojik," ki te konte pou apeprè 16% nan ogmantasyon total koule kabòn. Sa a sijere ke efè ekolojik jwe yon wòl kritik nan detèmine distribisyon an nan stock kabòn nan forè pwoteje. Etid la mete aksan sou ke lè yo estime koule kabòn ak devlope modèl ki gen rapò ak kabòn, yo pa ta dwe neglije benefis ki genyen nan sekstrasyon kabòn ki soti nan efè ekolojik nan bwazman.

Rechèch sa a bay yon referans pou evalye valè pwojè restorasyon ekolojik nasyonal yo an tèm de kapasite koule kabòn ak evalyasyon fonksyon ekosistèm yo. Li demontre enpak siyifikatif nan "Gwo Green Wall" Lachin nan non sèlman amelyore anviwònman an, men tou diminye emisyon gaz kabonik.

Sous: Chinese Academy of Sciences, DOI: 10.1186/s13717-023-00455-8