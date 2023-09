Lachin lanse konpetisyon pou nonmen veso espasyèl lalin

Lachin ap mande piblik la pou sijere non pou de veso espasyèl ki pral jwe yon wòl enpòtan nan plan nasyon an pou voye astwonòt sou lalin lan anvan 2030. Ajans Espas Mannè Lachin nan (CMSA) te inisye yon konpetisyon, envite moun yo soumèt non pou yo. yon aterisaj lalin ekipaj ak yon veso espasyèl ekipaj nouvo jenerasyon.

CMSA te espesifye ke non yo chwazi yo ta dwe reflete valè debaz yo ak eleman ki gen rapò ak vòl espas imen, osi byen ke mete aksan sou ekspètiz Lachin nan nan fabrikasyon entelijan. Konpetisyon an ap dewoule jiska 30 septanm, epi ajans lan pral seleksyone 10 non apre seleksyon preliminè. Yo pral ouvri vòt sou entènèt pou non ki selèksyone yo, ak seleksyon final la fèt pa yon ekip revizyon ki gen ladan ekspè nan ayewospasyal ak literati.

Lachin te deja fè yon esè nan veso espasyèl ekipaj nouvo jenerasyon an, ki espere sibi yon vòl tès konplè nan 2027 lè l sèvi avèk fize Long 10 Mas la. Gen mwens enfòmasyon ki disponib sou aterisaj linè a, men rapò yo endike ke li pral peze apeprè 57,320 liv ak konpoze de yon modil aterisaj ak yon modil pwopilsyon. Aterisaj sa a fèt pou transpòte de astwonòt sou sifas lalin lan epi tounen nan òbit linè.

Misyon an pral mande de lansman fize Long Mas 10 la. Animasyon detaye pibliye pa CMSA vizyalize aterisaj la, veso espasyèl, ak pwogresyon an gen entansyon nan misyon an.

Inisyativ sa a pèmèt piblik la patisipe nan objektif anbisye nasyon an pou eksplorasyon linè. Li gen pou objaktif pou angaje ak enspire pèp Lachin nan, ankouraje yon sans de fyète nasyonal ak an komen nan pwogram nan espas. Konpetisyon an reflete angajman Lachin nan avanse nan prezans li nan eksplorasyon espas ak espere kaptire sans nan reyalizasyon li yo ak non yo chwazi yo.

Sous:

- Lachin Manned Space Agency (CMSA)