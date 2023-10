By

Lachin te revele plan pou pwochen misyon Chang'e-8 li a, ki gen pou objaktif pou teste itilizasyon resous in situ sou lalin lan. Misyon an, ki ta dwe lanse an 2028, pral sèvi kòm yon précurseur nan pi gwo echèl pwojè Estasyon Rechèch Linè Entènasyonal Lachin nan (ILRS). Misyon Chang'e-8 a pral konpoze de yon aterisaj, rover, ak robo, ak objektif tankou envestige jeoloji lalin lan, fè obsèvasyon Latè apati sifas linè, analize echantiyon linè, ak fè eksperyans ak itilizasyon resous yo.

Misyon Chang'e-8 Lachin nan pral teste tou yon ekosistèm tèrès ki fèmen nan anviwònman linè a. Misyon an pral bati sou misyon linè anvan Lachin yo pou verifye teknoloji kle pou misyon kap vini yo. Administrasyon Espas Nasyonal Lachin nan (CNSA) te eksprime ouvèti li nan koperasyon entènasyonal pou misyon sa a, envite patisipasyon nan diferan nivo, soti nan misyon nan sistèm ak nivo chaj.

Sit aterisaj preliminè pou Chang'e-8 gen ladan rejyon alantou Leibnitz Beta, Amundsen, kratè Cabeus, ak Shackleton-de Gerlache Ridge. Twa nan sit sa yo ap konsidere pou misyon aterisaj ekipaj Artemis 3.

Aterisaj Chang'e-8 la pral pote 10 chaj syans, ki gen ladan kamera aterisaj ak topografi, yon sismomètr, yon radyomèt Latè ki baze sou lalin ak imaj miltispektral, yon teleskòp radyografi mou, ak lòt moun. Rover a pral ekipe ak kat chaj syantifik, ki gen ladan yon kamera panoramic, rada penetrasyon linè, yon analizeur mineral spectre enfrawouj, ak yon analiz echantiyon linè in situ ak aparèy depo.

Chang'e-8 pral swiv misyon Chang'e-7 nan 2026, ki pral tou vize poto sid linè a. Misyon sa yo pral mete baz pou pi gwo pwojè ILRS nan ane 2030 yo. Anplis de sa, misyon Chang'e-6 Lachin nan, yon echantiyon retounen linè byen lwen, pwograme pou lanse nan premye mwatye 2024.

Dapre Yu Dengyun, designer an chèf nan pwojè eksplorasyon linè Lachin nan, ILRS yo pral konstwi lè l sèvi avèk lansman fize super lou nan ane 2030 yo. ILRS a pa sèlman sèvi kòm yon estasyon rechèch linè men tou valide teknoloji ak kapasite pou pwochen misyon ekipaj sou Mas.

