Chandrayaan-4: Pwochen etap nan eksplorasyon linè pou ISRO

Lend ak Japon ap kolabore sou yon pwojè eksplorasyon linè anbisye ki rele misyon Chandrayaan-4, ke yo rele tou pwojè eksplorasyon polè lalin (LUPEX). Efò sa a ansanm ant Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) ak Òganizasyon Rechèch Espas Endyen an (ISRO) gen pou objaktif pou eksplore poto sid linè a.

Misyon Chandrayaan-4 pwograme pou lanse an 2026. ISRO pral responsab pou konstwi aterisaj lalin lan, ki pral sèvi kòm koòdone enpòtan ant rover a ak sifas linè a. JAXA, nan lòt men an, pral sipèvize lansman misyon an epi bay rover nan linè tèt li. Rover a pral ekipe ak enstriman syantifik avanse pou fè travay eksplorasyon li yo.

Eksplore poto sid linè a se yon gwo enterè pou syantis yo ak chèchè yo paske yo kwè li genyen resous valab tankou glas dlo. Lè yo etidye rejyon sa a, syantis yo espere jwenn yon konpreyansyon pi pwofon sou istwa jewolojik lalin nan ak potansyèl pou eksplorasyon imen nan lavni.

Misyon Chandrayaan-4 la baze sou siksè misyon linè anvan yo te fèt pa peyi Zend ak Japon. Misyon Chandrayaan-1 peyi Zend te lanse an 2008 e li te fè dekouvèt enpòtan, tankou deteksyon molekil dlo sou lalin lan. Misyon Selene Japon an, ki te lanse an 2007, te bay tou bonjan enfòmasyon sou sifas lalin lan.

Kolaborasyon ki genyen ant ISRO ak JAXA pèmèt pataje ekspètiz, resous, ak done syantifik, sa ki fè misyon Chandrayaan-4 la gen plis enpak. Li montre koperasyon ak kolaborasyon entènasyonal ki nesesè pou avanse eksplorasyon espas ak agrandi konesans nou nan linivè a.

Pandan n ap tann lansman misyon Chandrayaan-4 an 2026, nou ka antisipe nouvo dekouvèt enteresan ak apèsi sou poto sid linè a. Efò konjwen sa a ant peyi Zend ak Japon reprezante yon etap enpòtan nan eksplorasyon linè epi li pave wout la pou pwochen efò nan eksplorasyon espas.

