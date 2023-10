Sò Chandrayaan-3: defi Vikram Lander fè fas sou Lalin lan

By

Misyon Chandrayaan-3 Òganizasyon Endyen Rechèch Espasyal la (Isro) te rive nan fen li, ak veso espasyèl la te mete nan yon eta andòmi sou lalin lan. Vikram aterisaj la, ansanm ak rover Pragyan a, yo te koupe pouvwa epi yo pral rete sou sifas linè a endefiniman. Sepandan, menm nan eta sa a andòmi, veso espasyèl la toujou ap fè fas a yon kantite menas.

Youn nan defi prensipal yo ke Vikram ak Pragyan fè fas a se bonbadman an konstan nan mikrometeyoroid sou sifas linè a. Ti patikil sa yo ka lakòz domaj nan veso espasyèl la si yo fè kolizyon ak li. Malgre ke pa gen okenn atmosfè sou lalin lan ki lakòz korozyon, tanperati frijid nan mitan lannwit lan linè ak radyasyon soti nan solèy la tou poze risk potansyèl.

Doktè P. Sreekumar, yon Pwofesè ak Direktè Sant Manipal pou Syans Natirèl, eksplike ke pousyè linè a ta ka poze yon pwoblèm tou. Kontrèman ak pousyè tè sou Latè, pousyè linè ka kole ak materyèl akòz absans lè sou lalin lan. Akimilasyon pousyè sa a kapab afekte fonksyone veso espasyèl la.

Malgre defi sa yo, syantis Isro yo satisfè ak reyalizasyon misyon an. Misyon Chandrayaan-3 la te eksplore avèk siksè poto sid linè a, yon rejyon ki kwè gen glas dlo. Rover Pragyan te fè analiz chimik sifas linè a, konfime prezans souf ak detekte lòt eleman. Rover la te detekte tou aktivite sismik, li bay bonjan enfòmasyon sou konpozisyon lalin lan ak aktivite jewolojik.

Nan lòt men an, Vikram aterisaj la te fè avèk siksè yon eksperyans hop, montre potansyèl li pou retounen echantiyon soti nan lalin nan nan pwochen misyon yo. Done yo kolekte pa misyon an pa sèlman elaji konpreyansyon nou sou lalin nan, men tou te pave wout la pou pwochen misyon linè ak entèplanetè.

Pandan ke sò Vikram ak Pragyan sou lalin lan rete ensèten, kontribisyon yo nan eksplorasyon linè yo pa ka nye. Avèk misyon yo fini, yo pral rete pou tout tan sou sifas linè a, k ap sèvi kòm yon temwayaj nan efò eksplorasyon espas Lend yo.

Definisyon:

– Isro: Òganizasyon Endyen rechèch espas

– Chandrayaan-3: misyon linè Isro a

– Vikram lander: Eleman aterisaj Chandrayaan-3

– Pragyan rover: Eleman rover Chandrayaan-3

Sous:

- End Jodi a: [sous]

– Isro: [sous]