Relasyon ki genyen ant mikwòb zantray ak sante skelèt

Yon nouvo etid ki te pibliye nan Frontiers in Endocrinology sijere ke sèten mikwòb zantray ka jwe yon wòl nan sante skelèt. Refere yo kòm "osteomicrobiology," jaden émergentes sa a gen pou objaktif pou konprann koneksyon ki genyen ant mikrobyom nan zantray ak sante zo, ki kapab mennen nan entèvansyon ki amelyore dansite zo yo.

Etid la, ki te dirije pa chèchè nan Hebrew SeniorLife ak Marcus Institute for Aging Research, itilize done ki soti nan etid Framingham twazyèm jenerasyon ak ka zo kase osteyopowotik nan etid Gason. Lè yo analize imaj wo-rezolisyon bra a ak janm, chèchè yo te chèche idantifye faktè ki ta ka modifye pou ankouraje sante skelèt.

Konklizyon yo te montre ke de kalite espesifik bakteri, Akkermansia ak Clostridiales bakteri DTU089, yo te asosye ak enpak negatif sou sante zo nan granmoun ki pi gran. Akkermansia te deja lye ak obezite, pandan y ap DTU089 te jwenn pi souvan nan moun ki gen pi ba aktivite fizik ak konsomasyon pwoteyin. Sa a enpòtan paske yo konnen konsomasyon pwoteyin ak aktivite fizik afekte sante skelèt.

Etid la tou mete aksan sou modèl ki sijere ke sèten mikwòb ka enfliyanse chanjman nan gwosè zo kòm moun ki laj. Sepandan, li toujou klè si òganis bakteri sa yo gen yon enpak dirèk sou sante skelèt. Syans nan lavni yo pral bezwen jwenn yon konpreyansyon pi fon sou relasyon ki genyen ant espès espesifik bakteri ak entegrite skelèt.

Si yo konfime pa rechèch adisyonèl, konesans sa a ta ka potansyèlman louvri pòt la nan entèvansyon ki vize mikrobyom nan zantray amelyore sante zo yo. Pou egzanp, idantifye chemen fonksyonèl enfliyanse pa bakteri sa yo ka ofri apèsi sou mekanis ki kache ki afekte sante skelèt.

Kolaboratè ki soti nan divès enstitisyon, tankou Harvard TH Chan School of Public Health, Oregon Health and Sciences University, BIDMC, Minneapolis ak Palo Alto VA Health Care System, University of Minnesota, University of Pittsburgh, Stanford University, ak Emory University, kontribye nan retrospektiv sa a. etid kòwòt.

sous:

– Okoro, PC, et al. (2023) Yon etid de-kowòt sou asosyasyon ki genyen ant microbiota nan zantray ak dansite zo, mikrochitekti, ak fòs. Fwontyè nan andokrinoloji. doi.org/10.3389/fendo.2023.1237727.