Eksperyans NA64 dekouvwi dekouvèt nan rechèch la matyè nwa

Eksperyans NA64 nan CERN ap fè gwo pwogrè nan rechèch matyè nwa, sitou nan modèl tèmik matyè nwa ki enplike patikil sub-GeV. Nan yon piblikasyon ki sot pase nan APS Physical Review Letters, eksperyans la te revele yon dekouvèt inogirasyon: idantifikasyon yon entèraksyon medyatè pa flotant foton nwa A0 la.

Matyè nwa, yon antite envizib ki konstitye yon pati enpòtan nan mas linivè a, rete yon devinèt misterye nan domèn syans. Modèl tèmik matyè nwa, espesyalman sa yo ki gen patikil sub-GeV, te parèt kòm kandida konvenkan nan demand pou debouche enigm sa a.

Dapre modèl sa yo, matyè nwa ak matyè òdinè yo te yon fwa nan ekilib tèmik, mityèlman netralize nan pousantaj ekivalan. Sepandan, kòm linivè a te elaji ak refwadi, ekilib sa a te deranje, kite dèyè yon rès dansite matyè nwa. Pou pi byen konprann sitiyasyon sa a, yon nouvo fòm entèraksyon ki konekte matyè nwa ak patikil modèl estanda yo bezwen.

Nan nwayo a nan entèraksyon sa a manti foton nwa A0, ki sèvi kòm medyatè ant matyè nwa χ ak matyè òdinè. Entèraksyon an depann sou tèm nan melanje sinetik (ϵ/2)F0μνFμν, kote Fμν ak F0μν reprezante tansè estrès nan foton ak jaden foton nwa, ak ϵ reprezante fòs la melanje.

Foton nwa A0 a, ki asosye ak gwoup kalib UD(1) ki kase espontaneman an, gen yon fòs kouple nwa eD. Kouple sa a eksprime kòm Lint = -eDA0μJμD, ak JD ki reprezante aktyèl matyè nwa a. Anplis de sa, tèm nan melanje engendr yon entèraksyon Lint = ϵeA0μJμem ant A0 ak kouran elektwomayetik Jμem, kote e reprezante kouple elektwomayetik la.

Konprann koneksyon konplike sa yo enpòtan anpil paske yo fòme fondasyon pou debouche mistè matyè nwa yo ak entèraksyon li yo ak modèl estanda fizik patikil yo.

Pou navige sibtilite yo nan modèl tèmik scalar ak fermionic matyè nwa, chèchè yo dwe ak anpil atansyon etidye espas paramèt la. Sa a enplike nan eksplore egzistans la prevwa nan patikil sub-GeV χ, ki ka pran divès fòm: patikil scalar, Majorana, oswa pseudo-Dirac, tout makonnen ak foton nwa A0.

Detèmine valè paramèt ki defini koup transvèsal aniilasyon an, dansite matyè nwa rlik, ak fòs kouple nwa αD a esansyèl nan eksplorasyon sa a. Paramèt sa yo bay apèsi sou entèaksyon ki genyen ant melanj foton nwa a ϵ ak kouple αD a, ki bay limyè sou nati matyè nwa a.

Eksperyans NA64 nan CERN se nan premye rechèch pou matyè nwa sub-GeV. Atravè kolizyon ant elektwon 100 GeV ak yon sib aktif, eksperyans sa a gen pou objaktif pou dekouvri sekrè matyè nwa sub-GeV. Konfigirasyon eksperimantal la gen ladan kontè scintillator, yon espektwomèt mayetik, kalorimètr, ak divès kalite detektè ki fèt pou idantifye ak karakterize patikil yo.

Espektromèt mayetik la se yon eleman kle ki pèmèt pou rekonstriksyon egzak momantòm elektwon k ap rantre a ak yon presizyon enpresyonan 1%. Konbine ak detektè tankou Micromegas ak chanm pay-tib, eksperyans la bay yon konpreyansyon konplè sou entèraksyon patikil yo.

Sepandan, pouswit matyè nwa sub-GeV vini ak defi, patikilyèman nan fè fas ak siyal background ki ka fènwa dekouvèt vle. Sous background sa yo gen ladan pèt dimuon, erè μ, π, K pouri, chape net, ak punchthrough nan adron net. Chèchè yo anplwaye teknik inovatè pou bese siyal background sa yo, lè l sèvi avèk kritè seleksyon sipòte pa simulation ak analiz done yo idantifye ak rejte siyal vle.

Analiz estatistik jwe yon wòl enpòtan anpil nan demand pou konprann matyè nwa. Atravè teknik avanse, chèchè yo te detèmine limit siperyè sou fòs la melanje ϵ, pote Sur valab nan limyè. Rezilta eksperyans NA64 la te etabli limit esklizyon nivo konfyans 90% pou ϵ, revele relasyon konplike ant ϵ ak mas A0 la. Rezilta sa yo gen potansyèl pou refòme konpreyansyon nou sou matyè nwa, ouvri nouvo avni pou eksplorasyon ak rechèch.

Enplikasyon yo nan rezilta eksperyans NA64 la pwolonje pi lwen pase laboratwa a, ofri kontrent sou modèl tèmik matyè nwa. Plan paramèt yo pou patikil matyè nwa ki ba-mas (y; mχ) ak (αD; mχ) bay enfòmasyon sou defi sèten senaryo matyè nwa fè fas ak motive plis eksplorasyon.

Ak chak dekouvèt, nou pous pi pre debouche enigm nan matyè nwa ak jwenn yon konpreyansyon pi fon nan linivè a.

