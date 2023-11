Devwa astronot Kanada a: yon nouvo epòk eksplorasyon espas

By

Kanada ap antre nan yon nouvo faz eksitan eksplorasyon espas ak anons devwa astwonòt nan Mèkredi 22 Novanm. Ajans Espas Kanadyen (CSA) pral òganize yon evènman an dirèk nan katye jeneral li toupre Monreyal, Quebec. Evènman sa a, ki pral simulcast sou plizyè platfòm tankou YouTube ak Facebook, pral revele dènye misyon yo pou astwonòt Kanadyen yo.

Nan tan lontan an, idantite astwonòt ak devwa yo te kenbe anba vlope jouk lè evènman an. Sepandan, fwa sa a, gen yon reyalite debaz nou konnen pou sèten: gen twa astwonòt CSA aktif ki disponib pou misyon. Men sa yo enkli doktè David-Saint Jacques, ki te pase 204 jou sou Estasyon Espas Entènasyonal la an 2018-19, syantifik ponpye Jenni Sidey-Gibbons, ki elijib pou premye vòl espasyal li, ak Joshua Kutryk, yon pilòt militè ki kalifye tou pou premye vòl li. vòl espasyal.

Youn nan bagay nou konnen se ke yon astwonòt CSA, Jeremy Hansen, te deja asiyen nan misyon Artemis 2 NASA a, ki pwograme pou vole alantou lalin lan nan fen 2024. Plasman Hansen demontre kontribisyon enpòtan Kanada a nan pwogram espas entènasyonal yo. Depi fen ane 1970 yo, Kanada te jwe yon wòl enpòtan nan bay robotik pou misyon NASA yo, soti nan Canadarm sou navèt espasyèl la rive Canadarm2 ak Dextre sou Estasyon Espas Entènasyonal la. An retou pou travay robotik li yo, Kanada resevwa yon pati nan syans ak yon chèz astronot sou ISS la.

Men, patisipasyon Kanada nan eksplorasyon espas ap agrandi pi lwen sèlman robotik. Pwomès Canadarm3 ki sot pase a pou pwojè Gateway NASA ak yon memorandòm konpreyansyon ak Axiom Space ouvri wout la pou astwonòt Kanadyen yo patisipe nan misyon lalin nan lavni ak misyon kout tèm sou ISS ansyen astwonòt NASA kòmande.

Pandan ke opòtinite pou astwonòt Kanadyen yo te limite akòz ti baz taks peyi a pou finansman espas, anons sa a make yon okazyon ra kote plizyè astwonòt CSA pral resevwa devwa nan menm peryòd tan an. Li se yon tan enteresan pou Kanada paske li anbrase yon nouvo epòk eksplorasyon espas ak ranfòse pozisyon li kòm yon jwè kle nan pwogram espas entènasyonal yo.

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

Ki moun ki aktif astwonòt CSA yo? Astwonòt aktif CSA ki disponib kounye a pou misyon yo se David-Saint Jacques, Jenni Sidey-Gibbons, ak Joshua Kutryk. Ki sa ki misyon Artemis 2 la? Misyon Artemis 2 a se yon misyon NASA dirije ki pral vole alantou lalin lan. Jeremy Hansen, yon astronot CSA, te deja asiyen nan misyon sa a. Ki sa ki Canadarm3? Canadarm3 se yon bra robotik pwochen jenerasyon devlope pa Kanada pou pwojè Gateway NASA a, ki vize etabli yon estasyon espasyal toupre lalin lan. Ki sa ki se Axiom Space? Axiom Space se yon konpayi ki baze nan Houston ki fè misyon kout tèm nan ISS lè l sèvi avèk veso espasyèl SpaceX Crew Dragon. Kanada gen yon memorandòm de konpreyansyon ak Axiom Space pou potansyèl misyon kout tèm.