Potansyèl oseyan yo pou estoke gaz kabonik ak diminye chanjman nan klima

Oseyan Latè yo kouvri yon pòsyon enpòtan nan sifas li yo, apeprè 70%, epi yo gen kapasite pou estoke gaz kabonik, yon gaz lakòz efè tèmik ki kontribye nan chanjman nan klima. Kapasite sa a nan oseyan yo pou kaptire ak kenbe gaz kabonik yo ap etidye anpil pa syantis nan yon efò yo konprann dinamik ak potansyèl yo nan sekstrasyon kabòn.

US Geological Survey (USGS) ak patnè li yo ap fè rechèch pou mennen ankèt sou divès aspè nan depo kabòn nan oseyan yo. Etid sa yo vize pou detèmine kijan kabòn antre nan oseyan yo, kantite kabòn ki sekrete kounye a, potansyèl pou ogmante kaptire, ak dire kontenisyon kabòn. Anplis de sa, syantis yo ap eksplore wòl sèten mineral nan amelyore pwosesis depo a ak diminye asidifikasyon oseyan an.

Youn nan domèn konsantre pou USGS la se kabòn ki transpòte soti nan marekaj yo nan oseyan yo. Tidal marekaj sèvi kòm yon lyen ant tè ak lanmè, ak plant nan zòn sa yo absòbe gaz kabonik nan atmosfè a. Gen kèk nan kabòn sa a ki estoke nan rasin plant yo ak tè, pandan y ap yon pòsyon yo transfere nan dlo lanmè. Se kabòn ki rete a lage tounen nan atmosfè a kòm gaz kabonik. Etidye mouvman kabòn sa a bay bonjan enfòmasyon sou diminye asidifikasyon oseyan an.

Yon lòt pwojè USGS dirije egzamine potansyèl pou ajoute olivin mineral nan litoral yo pou ogmante depo kabòn nan oseyan yo. Olivin konnen natirèlman absòbe diyoksid kabòn epi yo ka prezante nan rejyon kotyè yo nan fòm sab limyè vèt. Chèchè yo ap mennen ankèt sou fason olivin chanje chimi dlo lanmè a epi si li ka efektivman kaptire ak kenbe gaz kabonik ki soti nan marekaj.

Inisyativ syantifik sa yo jwe yon wòl enpòtan nan enfòmasyon pou pran desizyon pou gouvènman, òganizasyon, ak antite prive ki enplike nan jesyon tè ak restorasyon bò lanmè. Konprann kapasite depo kabòn nan oseyan yo ede nan planifikasyon enfrastrikti, adrese ogmantasyon nivo lanmè ak ewozyon, ak evalye estrateji pou diminye kabòn atmosferik.

USGS itilize divès metòd pou mezire echanj kabòn, ki gen ladan chanm silenn transparan pou kontwole echanj gaz ant ekosistèm ak atmosfè a. Teknoloji Capteur yo itilize pou mezire koule dlo ant marekaj ak oseyan an epi analize chimi dlo. Lè yo konbine mezi sa yo ak simagri satelit, syantis yo ka estime mouvman kabòn nan marekaj ak potansyèl pou ogmante depo kabòn nan oseyan yo.

Patenarya kolaboratif yo esansyèl nan efò rechèch sa yo. USGS travay ansanm ak ajans federal yo, enstitisyon akademik yo, ak patnè endistri yo pou elaji baz konesans yo epi pouse inovasyon nan sekstrasyon kabòn. Patnè tankou National Oceanic and Atmospheric Association, National Park Service, ak Woods Hole Oceanographic Institution kontribye ekspètiz ak resous pou fasilite etid konplè.

An jeneral, lè yo fouye nan potansyèl oseyan yo pou estoke gaz kabonik, syantis yo ap louvri pòt pou estrateji efikas alèjman chanjman nan klima. Konprann wòl marekaj ak oseyan yo nan sik kabòn kontribye nan yon apwòch konplè pou adrese emisyon kabòn moun ak chanjman nan klima.

Definisyon:

– Sequestration kabòn: Pwosesis pou kaptire ak estoke gaz kabonik pou bese lage li nan atmosfè a.

– Asidifikasyon oseyan: Diminisyon kontinyèl nan pH la nan oseyan Latè a, prensipalman ki te koze pa absòpsyon nan gaz kabonik nan atmosfè a.

– Olivin: Yon mineral ki natirèlman absòbe diyoksid kabòn epi yo ka itilize pou amelyore depo kabòn nan oseyan yo.

