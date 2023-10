Imaj avanse revele apèsi sou Long Valley Caldera Kalifòni an

By

Syantis nan Caltech te itilize teknik imaj avanse pou mennen ankèt sou aktivite sismik ki ogmante nan Long Valley Caldera Kalifòni an, yon supervolkan andòmi. Pandan kèk deseni ki sot pase yo, rejyon sa a nan mòn lès Sierra Nevada yo te fè eksperyans tranbleman tè ak enflasyon tè, ak tè a ap monte apeprè mwatye yon pous chak ane pandan epizòd sa yo.

Te dirije pa Pwofesè Zhongwen Zhan, ekip rechèch la te pwodwi imaj ki trè detaye anba tè nan Long Valley Caldera a, penetre jiska 10 kilomèt nan kwout Latè. Rezilta yo te pibliye nan jounal Science Advances nan dat 18 oktòb. Imaj yo revele ke chanm magma vòlkan an kouvri pa yon kouvèti solidifye nan wòch kristalize, ki te fòme atravè refwadisman ak solidifikasyon nan magma likid.

Pou jenere imaj anba tè sa yo, syantis yo te itilize yon teknik ki enplike mezire vag sismik ki soti nan tranblemanntè. Yo te anplwaye fib optik, menm jan ak sa yo itilize pou sèvis entènèt, pou fè mezi sismik lè l sèvi avèk yon metòd ki rele distribye acoustic sensing (DAS). Kab 100 kilomèt yo te itilize pou imaj Long Valley Caldera a te ekivalan a yon detire 10,000 sismomèt yon sèl eleman.

Pandan yon peryòd 18 mwa, ekip la te anrejistre plis pase 2,000 evènman sismik, pifò ladan yo te twò piti pou moun santi yo. Rechèch sa a make premye fwa ke imaj gwo twou san fon sa yo te pwodwi lè l sèvi avèk DAS. Syans anvan yo te itilize tomografi lokal yo te konsantre sèlman sou anviwonman ki pa fon anba tè a nan yon pwofondè apeprè 5 kilomèt, oswa yo te kouvri yon zòn ki pi gwo ak rezolisyon ki pi ba.

"Pandan nou pa kwè rejyon an ap prepare pou yon lòt eripsyon supervolcanic, pwosesis refwadisman an ka lage ase gaz ak likid pou lakòz tranblemanntè ak ti eripsyon," eksplike Pwofesè Zhan. Pa egzanp, nan mwa me 1980, Long Valley Caldera te fè eksperyans kat tranblemanntè mayitid 6.

Plan fiti ekip la enplike itilizasyon yon kab 200 kilomèt pou ale menm pi fon nan kwout Latè, rive nan yon pwofondè anviwon 15 a 20 kilomèt. Sa a pral pèmèt plis eksplorasyon nan chanm magma kaldera a, souvan refere li kòm "kè k ap bat." Itilizasyon teknoloji DAS nan etid sa a mete aksan sou potansyèl li pou avanse konpreyansyon nou sou dinamik kwout la nan lòt rejyon yo tou.

