Leak likid refwadisman estasyon espasyal la poze kesyon sou pyès ki nan konpitè Larisi

Yon dènye ensidan ki enplike yon koule likid refwadisman nan yon radyatè ki tache ak Estasyon Espas Entènasyonal la (ISS) te mete aksan sou enkyetid sou entegrite nan pyès ki nan konpitè Larisi. Pandan yon pwomnad espasyal pa kosmonaut Ris Oleg Kononenko ak Nikolai Chub, yon ti wonn likid refwadisman te voye soti nan yon radyatè sekou sou modil laboratwa Nauka Larisi a. Malgre ke kosmonaut yo pa t an danje imedya, yo te resevwa enstriksyon pou yo kite zòn nan pou rezon sekirite.

Fuit likid refwadisman an se dènye nan yon seri ensidan ki enplike pyès ki nan konpitè Ris ki tache ak ISS la. An 2022, yon veso espasyèl Soyuz ki anbache nan estasyon an te fè eksperyans yon koule ki te koze pa yon grèv mikrometeyorit, dapre ofisyèl Larisi yo. Yon ti tan apre, yon avyon kago Ris Progress te kòmanse koule awozaj, ankò atribiye a yon enpak ekstèn. Koulye a, ak twazyèm ensidan an, yo te poze kesyon sou fyab nan ekipman Ris.

Malgre enkyetid sa yo, NASA ap kenbe operasyon sou ISS la ap kontinye kòm dabitid. Pwomnad espas ki retade yo te repwograme, epi astwonòt NASA yo toujou pwograme pou yo riske andeyò estasyon espasyal la. Ensidan an te pouse envestigasyon adisyonèl nan pyès ki nan konpitè, men pa gen okenn chanjman imedya nan operasyon yo te fè.

Radyatè ki koule sou modil Nauka a te ajoute nan ISS an 2010 pandan yon vwayaj nan espas pa Roscosmos. Modil la li menm te rantre nan ISS an Jiyè 2021, elaji kapasite li yo. Fuit radyatè backup la pa te lakòz okenn dezòd nan operasyon ISS, paske radyatè prensipal la te toujou fonksyone byen.

Pandan envestigasyon sou koule likid refwadisman an ap kontinye, enjenyè yo ap revize done yo pou detèmine kòz ensidan an. Li rete pou wè ki etap yo pral pran pou adrese pwoblèm ki kache yo epi asire sekirite kontinyèl estasyon espasyal la ak ekipaj li yo.

Kesyon moun poze souvan

K: Kisa ki lakòz koule likid refwadisman sou Estasyon Espas Entènasyonal la?



A: Pandan yon pwomnad espasyal, yon ti wonn likid refwadisman koule soti nan yon radyatè backup sou modil laboratwa Nauka Larisi a.

K: Èske kosmonot yo te an danje imedya?



A: Kosmonaut yo pa t an danje imedya, men yo te resevwa enstriksyon pou yo kite zòn nan pou dedomajman pou sekirite yo.

K: Èske sa te rive anvan?



A: Sa a se twazyèm ensidan an ki enplike yon koule likid refwadisman soti nan pyès ki nan konpitè Larisi tache ak ISS la.

K: Èske koule likid refwadisman an afekte operasyon ISS?



A: Fwit la pa deranje operasyon ISS, paske radyatè prensipal la te toujou ap fonksyone byen.

K: Ki etap yo ap pran pou rezoud pwoblèm nan?



A: Enjenyè yo ap revize done yo kounye a pou detèmine kòz koule likid refwadisman an ak etap potansyèl pou anpeche ensidan nan lavni.

K: Èske gen nenpòt chanjman imedya nan operasyon estasyon espasyal?



A: NASA te deklare ke operasyon sou ISS la ap kontinye kòm dabitid, ak pwomnad espas repwograme ak astwonòt toujou ap antreprann andeyò estasyon an.