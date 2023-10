Syantis yo dekouvri mouvman atòm fè nan nwayo solid anndan Latè a

Dènyèman, syantis yo fè yon dekouvèt inogirasyon konsènan mouvman atòm fè nan nwayo solid anndan Latè a. Nouvo konklizyon sa a fè limyè sou dinamik konplike nwayo planèt nou an epi li bay enfòmasyon sou jaden mayetik Latè a.

Nwayo Latè a divize an de pati: nwayo ekstèn likid ak nwayo enteryè solid. Nwayo solid anndan an, malgre non li, pa konplètman imobil. Li te konnen pou kèk tan ke gen aktivite sismik nan nwayo enteryè a, men kounye a syantis yo te dekouvri ke atòm fè endividyèl tou fè eksperyans mouvman.

Mouvman sa a nan atòm fè nan nwayo solid anndan an gen enplikasyon enpòtan pou konpreyansyon nou sou jaden mayetik Latè a. Se chan mayetik la ki te pwodwi pa mouvman an fè fonn nan nwayo a ekstèn, ak mouvman an nan atòm fè nan nwayo enteryè a ka enfliyanse konpòtman an jeneral mayetik nan planèt la.

Lè yo etidye onn sismik ki vwayaje atravè Latè, syantis yo te kapab obsève chanjman sibtil nan pwopriyete nwayo enteryè a. Chanjman sa yo endike mouvman atòm fè yo, sa ki bay prèv pou egzistans fenomèn sa a ki te deja pa konnen.

Konprann mouvman atòm fè nan nwayo solid anndan an se yon etap enpòtan nan direksyon pou konprann dinamik konplèks nwayo Latè ak jaden mayetik. Etid sa a ajoute nan konesans nou nan fonksyonman enteryè planèt nou an epi li gen potansyèl pou kontribye nan pwogrè nan domèn tankou jeofizik ak jeomayetik.

