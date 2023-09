Robot mou navige nan anviwònman konplèks lè l sèvi avèk entèlijans fizik

By

Rezime: Chèchè yo te devlope yon robo mou "san sèvo" ki ka otonòm navige nan anviwònman konplèks lè l sèvi avèk entèlijans fizik. Kontrèman ak modèl anvan yo, ki te kapab sèlman vire lè yo rankontre obstak, robo sa a ka vire poukont li akòz konsepsyon asimetri li yo. Se robo a te fè nan elastomè kristal likid tankou riban epi li mete an mouvman lè yo mete sou yon sifas ki pi cho pase lè anbyen. Plis sifas la cho, se pi vit li woule. Mouvman inik sa a pèmèt robo a deplase nan arc, travèse labirent dinamik, epi evite bloke ant objè paralèl.

Yon ekip chèchè nan North Carolina State University te bati sou travay anvan yo sou navigasyon robo mou pou kreye yon nouvo robo ki ka navige nan anviwònman ki pi konplèks ak dinamik. Robo mou anvan an te kapab navige nan labirent senp men li te kapab vire sèlman lè li te rankontre yon obstak, ki mennen ale nan posibilite pou bloke.

Nouvo robo "san sèvo" a pa bezwen okenn òdinatè oswa gid imen pandan li opere atravè entèlijans fizik. Li fèt ak elastomè kristal likid tankou riban ki mete an mouvman lè yo mete sou yon sifas ki pi cho pase lè anbyen. Pòsyon riban an ki manyen sifas kontra yo, pwovoke yon mouvman woule. Konsepsyon asimetri robo a pèmèt li fè vire san yo pa antre an kontak ak yon objè. Li deplase nan ark, sa ki pèmèt li navige nan labirent san yo pa bloke epi deplase wout li soti ant obstak paralèl.

Chèchè yo te demontre kapasite robo a pou navige nan labirent konplèks, ki gen ladan moun ki gen mi k ap deplase, ak anfòm nan espas etwat. Yo teste robo a sou tou de yon sifas metal ak nan sab. Devlopman nan robo sa a se yon etap pi devan nan konsepsyon robo mou, patikilyèman pou aplikasyon kote yo ka rekòlte enèji chalè nan anviwònman yo.

Etid la, ki gen tit "Physically Intelligent Autonomous Soft Robotic Maze Escaper," pral pibliye nan jounal la Science Advances. Rechèch la te sipòte pa sibvansyon nan Fondasyon Syans Nasyonal la.

