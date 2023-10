Konsekans Chanjman Klima sou Tan Fèy ak Flè

By

Jaden Botanik nan Glasnevin, Dublin te patisipe nan yon eksperyans nan tout Ewòp depi ane 1970 yo pou etidye efè chanjman klima a sou tan kwasans vejetasyon an. Jaden yo te kontwole fèy, flè, ak tonbe nan klonaj pye bwa ak touf bwa ​​tankou poplars, Beech, Cherry, ak flè cotoneast. Plant sa yo te soti nan jaden botanik Alman yo epi yo te voye nan divès kote atravè Ewòp. Lè yo anrejistre tan aparisyon fèy ak aparans flè, chèchè yo ka evalye enpak klima sou plant fenolojik sa yo.

Dapre Matthew Jebb, direktè Botanic Gardens yo, nati a alontèm nan pwojè a pèmèt chèchè yo trase chanjman nan rive nan sezon yo sou tan. Done yo kolekte nan plant ki idantik k ap grandi atravè Ewòp pi efikas nan konprann chanjman nan klima pase done yo kolekte nan yon sèl kote. Pwojè a te revele ke fèy prentan te pote pi devan nan apeprè twa semèn nan Ewòp, ki montre enpak chanjman nan klima. Jebb fè remake ke an mwayèn, plant yo ap deplase kat kilomèt nan yon ane nan direksyon nò akòz klima a chanje.

Chanjman sa a nan tan fèy ak flè gen enplikasyon enpòtan pou relasyon ki genyen ant plant yo ak anviwònman yo. Fèy ak flè pi bonè ka deranje balans ki genyen ant plant, polinizatè, ak lòt òganis ki konte sou flè. Gen yon pè ke ta ka gen yon pwen baskil kote ekosistèm sispann fonksyone kòrèkteman, ki mennen nan kapasite limite pou espès yo pwopaje tèt yo. Jebb mete aksan sou enpòtans pou pwoteje pye bwa di ki gen matirite, ki pran gwo kantite kabòn epi ki enpòtan anpil pou anviwònman an.

Konklizyon yo nan pwojè kontinyèl sa a mete aksan sou bezwen pou plis rechèch ak efò konsèvasyon pou konprann ak bese efè chanjman klima a sou ekosistèm plant yo.

Sous: Gadyen an