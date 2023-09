Nouvo etid sijere twou nwa ki pi pre tè a ta ka 150 ane limyè lwen

By

Yon etid resan te defye konpreyansyon nou sou twou nwa ki pi pre Latè a. Rechèch anvan yo te endike ke twou nwa ki pi pre li te ye a te lokalize 1,560 ane limyè lwen. Sepandan, yon nouvo etid ki te pibliye nan Monthly Notices of the Royal Astronomical Society sijere ke ta ka gen yon twou nwa tou pre 150 ane limyè de Latè.

Etid la konsantre sou grap Hyades, ki se gwoup zetwal ki pi pre ak planèt nou an. Sèvi ak done ki soti nan misyon Gaia Ajans Espas Ewopeyen an, syantis nan Inivèsite Padou ak Inivèsite Barcelona analize mouvman ak evolisyon zetwal yo nan gwoup Hyades la. Atravè simulation, yo te jwenn prèv ki sijere prezans nan twou nwa nan oswa tou pre gwoup la.

Yon grap ouvè se yon koleksyon zetwal ki kenbe ansanm ak rale gravitasyonèl yo epi ki gen karakteristik pataje, tankou laj ak makiyaj chimik. Chèchè yo konpare rezilta simulation yo ak pozisyon aktyèl yo ak vitès zetwal yo nan Hyades yo, ki te jisteman obsève pa satelit Gaia. Simulasyon yo endike ke gen de oswa twa twou nwa nan sant gwoup la oswa tou pre.

Si yo konfime, twou nwa sa yo ta kandida ki pi pre sistèm solè nou an. Dekouvèt sa a non sèlman fè limyè sou distribisyon twou nwa yo nan galaksi an, men tou li bay apèsi sou fason yo enfliyanse evolisyon grap zetwal yo epi kontribye nan sous vag gravitasyonèl yo.

Twou nwa yo se objè ki trè dans ki fòme nan efondreman zetwal masiv yo. Rale gravitasyonèl yo tèlman fò ke pa menm limyè ka chape anba li. Pandan ke yo pa ka obsève dirèkteman, prezans yo anjeneral dedwi lè yo etidye enpak yo sou matyè ki antoure. Pou egzanp, destriksyon yon etwal k ap pase pa yon twou nwa rezilta nan radyografi detekte.

Deteksyon nan vag gravitasyonèl nan 2015 te siyifikativman avanse rechèch sou twou nwa. Onn gravitasyonèl yo te obsève premye nan kolizyon de twou nwa ki sitiye 1.3 milya ane limyè lwen, sa ki te pwovoke plis envestigasyon sou kò selès enigmatik sa yo.

