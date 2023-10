Twou nwa ka egziste nan pè parfe balanse, etid montre

Chèchè nan University of Southampton, ansanm ak kòlèg nan inivèsite Cambridge ak Barcelona, ​​te dekouvri ke twou nwa ka potansyèlman egziste nan pè ki parfe balanse epi ki kenbe nan ekilib pa yon fòs kosmolojik, imite yon sèl twou nwa jeyan. Konklizyon sa a defi teyori konvansyonèl sou twou nwa, ki sijere ke yo ka sèlman egziste kòm objè izole nan espas.

Twou nwa yo se objè astwonomik ki gen yon rale gravitasyonèl ekstrèmman fò, tèlman entans ke pa gen anyen, pa menm limyè, ka chape soti nan yo. Yo trè dans, ak yon mas ki ka anfòm tout Latè nan yon ti espas.

Dapre teyori konvansyonèl ki baze sou teyori Relativite Jeneral Einstein a, twou nwa yo ka egziste kòm objè estatik oswa k ap vire poukont yo. Sepandan, fòs gravitasyonèl evantyèlman atire yo epi fè kolizyon yo ansanm. Sipozisyon sa a kenbe verite lè w ap konsidere yon Linivè estatik, men e si Linivè a toujou ap agrandi?

Chèchè yo sijere ke nan yon Linivè ki toujou ap agrandi, pè twou nwa ka egziste an amoni, kreye ilizyon yon sèl twou nwa. Sa a posib akòz yon konstan kosmolojik, ke yo rele tou enèji nwa, ki te prezante nan teyori Einstein la. Konstan kosmolojik la lakòz Linivè akselere nan yon vitès konstan, ki afekte entèraksyon ak egzistans twou nwa yo.

Atravè metòd nimerik konplèks, ekip la te demontre ke de twou nwa estatik ka egziste nan ekilib, atraksyon gravitasyonèl yo kontrekare pa ekspansyon ki asosye ak konstan kosmolojik la. Sa vle di ke menm nan yon Linivè agrandi, twou nwa yo kenbe yon distans fiks youn ak lòt. Fòs gravitasyonèl la konpanse pou ekspansyon an ap eseye rale yo apa.

Soti nan yon distans, yon pè twou nwa nan ekilib ta parèt kòm yon sèl twou nwa, ki fè li difisil yo fè distenksyon ant de la. Konklizyon sa a ouvè posiblite pou plis rechèch, kòm teyori a ka aplike tou nan k ap vire twou nwa ak potansyèlman menm plizyè twou nwa.

Etid la te fèt pa chèchè nan University of Southampton, University of Cambridge, ak University of Barcelona. Yo te pibliye rezilta yo nan jounal Physical Review Letters, epi yo te revize papye a kòm yon atik Viewpoint.

