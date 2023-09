Onn radyo ki parèt an reta yo te detekte nan twou nwa sipèmasif yo

By

Yon ekip astrofizisyen te fè yon dekouvèt entrigan konsènan onn radyo ki emèt pa twou nwa supermassif. Kontrèman ak sipozisyon anvan yo, onn radyo sa yo ka pèsiste pandan plizyè santèn jou apre twou nwa a te chire yon etwal, sa ki defi konpreyansyon nou sou fenomèn cosmic sa yo.

Ekip la te kolekte done ki sòti nan 24 twou nwa sipèmasif lè l sèvi avèk twa teleskòp radyo: Very Large Array, MeerKAT, ak Ostralyen Telescope Compact Array. Etonan, yo te jwenn ke dis nan twou nwa sa yo te emèt onn radyo 500 a 2,000 jou apre premye evènman an dechire zetwal.

Konklizyon sa a kontredi kwayans anvan yo ke vag radyo yo diminye nan kèk semèn oswa mwa apre yon kolizyon twou nwa. Dapre astrofizisyen Yvette Cendes, otè prensipal etid la, sa vle di jiska mwatye nan tout twou nwa ki dechire yon etwal kontinye emèt materyèl ane pita, yon fenomèn li refere yo kòm "burping."

Lè yon etwal vin twò pre yon twou nwa, gwo rale gravitasyonèl li detire etwal la nan yon fòm espageti. Evènman dezòd mare sa a pwodui youn nan pi klere optik yo nan Linivè. Apeprè 20 a 30 pousan nan evènman sa yo lakòz ekoulman onn radyo nan premye etap yo. Sepandan, sèlman anviwon 100 evènman sa yo te obsève depi ane 1990 yo.

Tipikman, yon fwa yo obsève premye limyè klere ki soti nan yon evènman dezòd mare, chèchè yo gen tandans deplase konsantre yo yon lòt kote. Sepandan, dekouvèt anvan ekip la nan yon twou nwa emèt onn radyo ane apre devore yon etwal te pwovoke kiryozite sou konpòtman lòt twou nwa.

Chèchè yo pwopoze de eksplikasyon pou onn radyo yo ki an reta. Li posib ke li pran tan pou debri yo alantou twou nwa a rezoud nan yon òbit ki estab. Altènativman, debri yo ta ka fèb mare nan twou nwa a epi fòme yon anvlòp esfè, ki piti piti kontra pou fòme yon disk akresyon. Fòmasyon disk reta sa a te kapab eksplike emisyon pwolonje onn radyo yo.

Etid sa a defi konpreyansyon nou sou fason twou nwa supermassif kominike avèk anviwònman yo. Plis rechèch ak obsèvasyon yo pral nesesè pou devwale mistè onn radyo sa yo ki parèt an reta.

