Teleskòp Webb dekouvri metàn ak diyoksid kabòn nan atmosfè ègzoplanèt K2-18 b

Yon nouvo envestigasyon James Webb Space Teleskòp NASA a te revele prezans molekil ki gen kabòn, ki gen ladan metàn ak gaz kabonik, nan atmosfè ègzoplanèt K2-18 b. K2-18 b, ki se 8.6 fwa pi masiv ke Latè, orbit yon etwal nen fre nan zòn abitab la epi li sitiye 120 ane limyè lwen Latè.

Rezilta sa yo ajoute nan etid resan yo ki sijere K2-18 b ta ka yon ègzoplanèt Hycean, sa vle di li gen potansyèl pou posede yon atmosfè ki rich ak idwojèn ak yon sifas ki kouvri ak dlo oseyan. Dekouvèt sa a bay yon aperçu kaptivan nan yon planèt kontrèman ak nenpòt bagay nan Sistèm Solè nou an epi ogmante kandida enteresan sou mond potansyèlman abitab lòt kote nan Linivè.

Teleskòp Espas James Webb te jwenn spectre K2-18 b, ki te montre yon abondans metàn ak gaz kabonik nan atmosfè ègzoplanèt la. Mank amonyak la plis sipòte ipotèz ke ka gen yon oseyan dlo anba yon atmosfè ki rich idwojèn nan K2-18 b. Anplis de sa, te gen yon deteksyon posib nan yon molekil ki rele sulfid dimethyl, ki sou Latè se sèlman ki pwodui pa lavi. Sepandan, plis validation nesesè pou konfime prezans li.

Sijesyon ke K2-18 b ta ka yon ègzoplanèt Hycean se curieux paske yo kwè monn sa yo se anviwònman pwomèt pou chèche prèv lavi sou ègzoplanèt. Pi gwo monn Hycean yo siyifikativman pi fezab pou obsèvasyon atmosferik yo, konpare ak pi piti planèt wòch yo.

Pandan ke K2-18 b kouche nan zòn abitab la epi li gen molekil ki gen kabòn, li pa nesesèman vle di ke planèt la ka sipòte lavi. Gwosè li yo sijere prezans nan yon gwo manto glas ki gen gwo presyon nan enteryè li, menm jan ak Neptune.

Dekouvèt sa yo mete aksan sou enpòtans ki genyen nan konsidere divès anviwònman abitab nan rechèch la pou lavi yon lòt kote nan linivè a. Obsèvasyon nan lavni ak Teleskòp Espas James Webb la pral bay plis apèsi sou atmosfè K2-18 b ak potansyèlman konfime prezans sulfid dimethyl.

– Egzoplanèt: Yon ègzoplanèt (oswa planèt ekstrasolè) se yon planèt ki sitiye andeyò Sistèm Solè nou an, k ap vire toutotou yon etwal ki pa Solèy la.

– NASA: Etabli an 1958, National Aeronautics and Space Administration (NASA) se yon ajans endepandan nan gouvènman federal Etazini ki konsantre sou eksplorasyon espas ak rechèch syantifik.

– Teleskòp Espas James Webb: Teleskòp Espas James Webb (JWST oswa Webb) se yon obsèvatwa enfrawouj òbit ki konplete dekouvèt Teleskòp Espas Hubble.