Misyon Osiris-Rex Nasa a: echantiyon astewoyid yo mete sou tè a

Echantiyon yo trè antisipe ki soti nan misyon Osiris-Rex Nasa a pral antre nan atmosfè Latè jodi a. Veso espasyèl Osiris-Rex, ki te apeprè gwosè yon kamyon transpò piblik, te lage yon kapsil ki gen echantiyon debri ak pousyè ki te ranmase nan astewoyid Bennu ki toupre Latè a. Kapsil la ap vwayaje nan anviwon 27,650 mil pa èdtan epi li espere ateri tou pre Salt Lake City a 10:55 am ET. Veso espasyèl la deja vire do bay Latè pou kòmanse yon nouvo misyon pou eksplore yon lòt astewoyid, Apophis.

Dekouvri an 1999, Bennu se yon 'astwoyid pil dekonb', ki konpoze de yon melanj de wòch espas ki te kenbe ansanm pa gravite. Yo kwè ke wòch sa yo te kraze nan yon kò ki pi gwo epi yo gen apeprè 4.6 milya ane fin vye granmoun, ki date tounen nan fòmasyon nan sistèm solè an. Bennu se li te ye rich nan sibstans ki baze sou kabòn ak dlo ki gen mineral ajil, sijere ke dlo likid te yon fwa prezan sou kò a ki pi gwo nan ki li te fòme.

Syantis yo anvi etidye echantiyon yo soti nan Bennu paske yo te kapab bay apèsi sou engredyan yo ki te kontribye nan fòmasyon nan planèt yo, ki gen ladan Latè, ak kreyasyon an nan anviwònman ki apwopriye pou lavi. Anplis de sa, etidye Bennu pral ede chèchè yo pi byen predi ak defann kont potansyèl atak astewoyid. Malgre ke pa gen okenn risk imedyat nan enpak, Bennu klase kòm 'potansyèlman danjere' epi li orbit solèy la chak 1.2 ane, vini tou pre Latè chak sis ane.

Misyon Osiris-Rex la, ki te kòmanse an 2016, te enplike kat Bennu pou chwazi pi bon sit la pou rekiperasyon echantiyon an. Destinasyon yo te chwazi a sete kratè Nightingale astewoyid la. Yon fwa echantiyon yo ateri, yo pral imedyatman rekipere yo pou anpeche kontaminasyon epi transpòte yo nan Nasa a Johnson Space Center nan Houston.

Misyon sa a enpòtan paske echantiyon Bennu yo aji kòm yon kapsil tan depi kòmansman sistèm solè nou an, ki ofri bonjan apèsi sou orijin lavi ak nati astewoyid yo.

Sous: Nasa