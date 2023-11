Nouvo Rechèch Revele Sans Bonè Tibebe yo nan kò ak espas

By

Yon etid inogirasyon ki te fèt pa University of Birmingham te jwenn ke ti bebe osi jèn ke kat mwa gen kapasite nan wè kò yo an relasyon ak espas ki bò kote yo. Rechèch la, ki te pibliye jodi a nan Scientific Reports, bay bonjan apèsi sou devlopman konsyans pwòp tèt yo nan tibebe.

Nan etid la, ekspè nan Birmingham BabyLab te ekspoze ti bebe a yon boul k ap deplase sou yon ekran ki swa apwoche oswa deplase lwen yo. Kòm boul la pwoche bò kote ti bebe yo sou ekran an, yo te sibi yon vibrasyon dou (ki refere kòm yon 'manyen') sou men yo, pandan y ap aktivite nan sèvo yo te kontwole. Koleksyon done yo te fèt nan Goldsmiths, University of London.

Konklizyon yo endike ke depi nan kat mwa, ti bebe yo montre aktivite nan sèvo ogmante nan rejyon somatosensory (tactile) lè yon manyen swiv yon objè k ap deplase nan direksyon yo. Sa a sijere ke menm anvan yo aprann rive jwenn objè, sèvo ti bebe yo deja branche pou etabli koneksyon ant stimuli vizyèl ak sansasyon tactile, sa ki pèmèt yo konprann entèraksyon yo ak espas ki antoure a. Fenomèn sa a souvan ke yo rekonèt kòm espas peripèsonèl.

Doktè Giulia Orioli, chèchè prensipal nan University of Birmingham, eksplike, "Etid nou an demontre ke byen bonè nan timoun piti, ti bebe yo posede kapasite nannan yo wè ak konprann prezans kò yo nan espas ki ozalantou yo. Antanke granmoun, nou itilize plizyè sans pou nou disène kote nou nan espas ak predi entèraksyon nou ak objè yo. Dekouvèt ke ti bebe yo montre kapasite sa yo nan yon etap bonè konsa soulve kesyon entrigan sou nan ki pwen ladrès sa yo aprann oswa nan ki natirèl.”

Etid la te eksplore tou ki jan ti bebe ki pi gran, anviwon uit mwa, reyaji nan manyen inatandi. Lè yo te touche a anvan boul la deplase lwen yo sou ekran an, aktivite nan sèvo ti bebe yo parèt siy sipriz. Pwofesè Andrew Bremner, yon espesyalis nan Sikoloji Devlopman, fè remake, “Obsèvasyon repons sipriz sa a nan ti bebe ki pi gran yo sijere ke manyen la te inatandi akòz direksyon vizyèl mouvman objè a. Li endike ke kòm tibebe yo ap pwogrese nan premye ane yo, sèvo yo devlope vin gen yon konsyans pi sofistike sou egzistans kò yo nan anviwònman yo.

Nan plis envestigasyon, chèchè yo planifye pou enplike patisipan ki gen diferan laj, ki gen ladan tou de pi piti ak pi gran moun. Lè yo egzamine aktivite nan sèvo nan adilt yo, yo espere fè limyè sou trajectoire ti bebe yo devlope kapasite multisansoryèl yo. Anplis, yo vize pou rann kont si tibebe ki fèk fèt deja montre siy byen bonè nan kapasite sa yo.

Doktè Orioli fini nan mete aksan sou defi ki genyen nan etidye tibebe ki fenk fèt men eksprime optimis sou dekouvèt potansyèl yo: “Travay ak tibebe ki fenk fèt poze defi inik paske yo pase pifò tan yo ap dòmi ak manje. Sepandan, nou ap fè pwogrè nan rechèch gwoup laj sa a, epi li pral vrèman kaptivan pou detèmine si ti bebe jis kèk jou gen yon konsyans rudimantè nan kò yo nan espas. Si se konsa, nou ta ka gade nan orijin yo nan konsyans imen."

Kesyon yo mande anpil

K: Ki sa ki espas peripèsonèl?

Espas peripèsonèl refere a zòn ki antoure kò yon moun imedyatman, kote yo wè ak kominike avèk objè yo.

K: Èske ti bebe yo fèt ak yon sans de konsyans pwòp tèt yo?

Pandan ke konsyans pwòp tèt yo ap kontinye devlope pandan tout anfans ak timoun piti, rechèch sijere ke ti bebe yo montre premye siy konsyans pwòp tèt yo, tankou rekonèt pwòp refleksyon yo, apati anviwon 18 mwa.

K: Ki jan chèchè yo mezire aktivite nan sèvo nan tibebe?

Anjeneral, chèchè yo itilize teknik ki pa pwogrese tankou elektwoansefalografi (EEG) pou mezire aktivite nan sèvo nan tibebe. EEG sèvi ak elektwòd yo mete sou po tèt la pou detekte siyal elektrik yo pwodwi pa sèvo a.