Nouvo Rechèch Revele Devlopman Bonè Konsyantizasyon Espasyal nan Tibebe

Yon etid resan te fè pa chèchè nan University of Birmingham te revele ke ti bebe osi jèn ke kat mwa gen yon sans inik nan fason kò yo kominike ak espas ki antoure a. Konklizyon inogirasyon sa a fè limyè sou devlopman bonè nan konsyans pwòp tèt yo nan tibebe.

Etid la, ki te pibliye nan Scientific Reports, te enplike montre ti bebe yon boul k ap deplase sou yon ekran ki apwoche oswa deplase lwen yo. An menm tan, ti bebe yo te resevwa yon manyen dou sou men yo pandan y ap kontwole aktivite sèvo yo lè l sèvi avèk yon bouchon EEG. Koleksyon done pou etid la te fèt nan Goldsmiths, University of London.

Lè yo analize aktivite nan sèvo tibebe yo, chèchè yo te dekouvri ke menm nan jis kat mwa, ti bebe yo montre aktivite nan sèvo somatosensory (tactile) ogmante lè yon manyen gen anvan yon objè k ap deplase nan direksyon yo. Sa a sijere ke depi yon laj byen bonè, tibebe yo kapab santi ak konprann relasyon espasyal ant tèt yo ak objè nan anviwònman yo. Fenomèn sa a souvan refere yo kòm espas peripèsonèl.

Chèchè dirijan Dr Giulia Orioli, yon rechèch Fellow nan Sikoloji nan University of Birmingham, te eksprime ke rezilta sa yo defye nosyon ke kapasite sa yo se sèlman aprann epi mete aksan sou posibilite ke yo ka natirèl nan imen. Li te fè plis kòmantè, "Devlopman bonè sa a nan konsyans espasyal nan tibebe soulve kesyon entrigan sou orijin ak nati konsyans imen."

Anplis de sa, etid la te eksplore ki jan manyen inatandi afekte ti bebe ki pi gran, espesyalman sa yo ki gen laj uit mwa. Chèchè yo te dekouvri ke lè yo te touche men yo anvan boul la sou ekran an deplase lwen yo, ti bebe yo te montre siy sipriz nan aktivite sèvo yo. Sa a endike ke pandan tibebe yo ap pwogrese nan premye ane lavi yo, konpreyansyon yo genyen sou pozisyon kò yo nan espas yo vin pi sofistike.

Pwochen faz rechèch la gen pou objaktif pou enkli patisipan yo tou de pi piti ak ki pi gran pase sa yo ki nan etid aktyèl la. Sur yo te jwenn nan etidye aktivite sèvo adilt yo ka bay bonjan enfòmasyon sou trajectoire devlopman ti bebe yo. Anplis de sa, chèchè yo anvi envestige si gen endikasyon byen bonè nan kapasite "multisansoryèl" sa yo nan tibebe ki fèk fèt.

Doktè Orioli te konkli lè li te rekonèt defi travay ak tibebe ki fenk fèt yo men li te eksprime eksitasyon sou potansyèl pou yo etidye menm ti bebe yo epi envestige si fondasyon konsyans espasyal egziste nan tibebe ki fenk fèt yo. Dekouvwi devlopman bonè sa yo nan ti bebe yo ta ka bay apèsi enpòtan sou konpreyansyon nou sou konsyans imen.

FAQ:

K: Kisa etid ki soti nan University of Birmingham te revele?

A: Etid la te revele ke ti bebe osi jèn ke kat mwa gen yon sans de fason kò yo kominike avèk espas ki la bò kote yo.

K: Ki jan etid la te fèt?

A: Etid la enplike montre ti bebe yo yon boul k ap deplase sou yon ekran pandan y ap bay yon manyen dou nan men yo ansanm. Aktivite nan sèvo yo te kontwole lè l sèvi avèk yon bouchon EEG.

K: Ki sa ki espas peripèsonèl?

A: Espas peripèsonèl refere a pèsepsyon yon moun genyen sou espas ki antoure kò yo imedyatman.

K: Kisa etid la te jwenn sou ti bebe ki pi gran yo?

A: Etid la te jwenn ke ti bebe ki pi gran yo, nan uit mwa, montre siy sipriz lè yon manyen nan men yo te anvan pa boul la deplase lwen yo sou ekran an.

K: Ki pwochen etap yo pou chèchè yo?

A: Chèchè yo planifye pou enkli patisipan ki pi piti ak pi gran yo nan etid alavni yo epi mennen ankèt sou si tibebe ki fèk fèt yo montre siy byen bonè nan kapasite "miltisansoryèl" sa yo.