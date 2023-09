Krapo kòm Espès Endikatè: Swiv Mouvman yo ak siviv nan Columbia Takte Krapo yo etidye Rediksyon Translokasyon

By

Krapo jwe yon wòl enpòtan nan ekosistèm nan kòm yon "espès endikatè," dapre Winand, yon chèchè ki patisipe nan etid la. Yo sèvi kòm yon sistèm avètisman bonè pou sante anviwònman an. Winand eksplike ke si popilasyon krapo a ap bese oswa fè fas ak pwoblèm sante, li sijere ke ekosistèm nan tèt li pa fonksyone byen.

Non sèlman krapo yo se endikatè enpòtan nan sante anviwònman an, men yo tou sitiye nan mitan an nan rezo manje a. Yo aji kòm yon lyen vital, yo tou de bèt pou kèk bèt ak predatè nan espès ki pi ba yo klase tankou ensèk. Sa fè yo gen anpil valè pou kenbe balans ak aji kòm yon mekanis natirèl "kontwòl biyo".

Nan dènye ane yo, pratik translokasyon alèjman, kote krapo yo deplase nan nouvo kote pou pwoteje yo kont devlopman oswa destriksyon abita, te vin pi komen nan Columbia Britanik. Sepandan, enpak pratik sa a pa te etidye anpil. Dapre Winand, gen yon rechèch limite sou efikasite nan translokasyon, tou de lokalman ak globalman.

Pou ranpli espas rechèch sa a, Winand te kòmanse yon pwojè dezan nan Mayook Wetland nan sidès British Columbia. Pwojè a te enplike itilize radyo trackers ak transponder tags, menm jan ak microchips, pou kontwole mouvman krapo takte Columbia yo. Krapo yo te divize an twa gwoup: yon gwoup te rete nan abita orijinal yo kòm yon kontwòl, yon lòt gwoup te deplase yon ti distans apeprè yon kilomèt, ak yon twazyèm gwoup te deplase nan yon distans pi lwen apeprè senk kilomèt.

Pandan tout prentan ak ete a, Winand kolekte done sou mouvman krapo yo epi anrejistre mezi yo, ki gen ladan pwa ak gwosè, pou evalye kwasans ak siviv yo. Pwojè a se yon efò kolaborasyon ant Ducks Unlimited Canada ak Ministè Dlo, Tè, ak Entandans Resous BC.

Pandan ke li twò bonè pou detèmine rezilta etid la, Winand espere ke li pral fè limyè sou efikasite alèjman translokasyon an. Li rekonèt ke rechèch li jis grate sifas la epi li espere ke li pral enspire plis envestigasyon sou enpak translokasyon sou divès aspè tankou konpetisyon resous, disponiblite manje, transmisyon maladi, ak jenetik.

Konprann rezilta rediksyon translokasyon yo enpòtan anpil pou devlope estrateji konsèvasyon efikas epi asire popilasyon krapo yo siviv alontèm. Lè yo etidye mouvman yo ak siviv nan Columbia takte krapo, chèchè yo ka rasanble bonjan apèsi sou enpak translokasyon ak pran desizyon enfòme konsènan pwoteksyon an nan anfibyen esansyèl sa yo.

