Etidye konsekans translokasyon alèjman sou krapo takte Columbia

By

Megan Winand, etidyan metriz University of British Columbia, te angaje nan yon pwojè pou etidye enpak translokasyon alèjman sou krapo takte Columbia. Translokasyon alèjman enplike mouvman bèt soti nan yon kote nan yon lòt, anjeneral kòm yon efò konsèvasyon pandan konstriksyon oswa pwojè devlopman.

Pratik la te pran atansyon pandan Je Olenpik Ivè 2010 yo nan Vancouver ak Whistler lè plis pase 1,000 anfibyen, ki gen ladan krapo a janm wouj, yo te ak anpil atansyon deplase soti nan zòn konstriksyon an. Krapo yo konsidere kòm yon "espès endikatè" enpòtan paske yo ka bay insight sou sante an jeneral nan yon ekosistèm. Yo nan mitan rezo manje a, sèvi kòm tou de predatè ak bèt, epi yo jwe yon wòl enpòtan nan kenbe balans.

Malgre itilizasyon translokasyon mitigasyon an ogmante nan Columbia Britanik, enpak li yo pa te etidye. Pwojè Winand a gen pou objaktif pou ranpli espas sa a nan konesans nan swiv mouvman ak siviv nan Columbia takte krapo apre demenajman yo. Li te itilize trackers radyo ak tag transponder ki aji tankou sakado sou krapo yo pou kontwole mouvman yo. Pwojè a te fèt nan Mayook Wetland toupre Cranbrook, nan sidès BC

Krapo yo te divize an twa gwoup: youn kite nan abita orijinal yo kòm yon gwoup kontwòl, youn deplase yon ti distans apeprè yon kilomèt, ak youn deplase yon distans pi lwen nan apeprè senk kilomèt. Winand dokimante mouvman yo epi anrejistre mezi yo, tankou pwa ak gwosè, pandan mwa ete yo.

Pwojè a, an patenarya ak Ducks Unlimited Canada ak Ministè Dlo, Tè ak Entandans Resous BC a, te kòmanse nan mwa avril epi fini nan mwa Out. Pandan ke Winand toujou ap analize done yo, li espere rechèch li pral kontribye nan konpreyansyon yo genyen sou alèjman translokasyon. Yon fwa yo reponn kesyon debaz yo sou siviv ak mouvman, chèchè yo ka eksplore sijè ki pi konplèks ki gen rapò ak konpetisyon resous, maladi, ak jenetik.

Li enpòtan anpil pou kontinye envesti nan rechèch pou byen konprann enpak translokasyon mitigasyon yo epi asire siksè efò konsèvasyon nan lavni.

Sous:

- University of British Columbia

– Ducks Unlimited Kanada

– BC Ministè Dlo, Tè ak Entandans Resous