Tanèb Lanse Sann Nan Lespas, Fè Souvni Selès Aksesib pou Tout moun

By

Yon kay fineray Adelaide ap revolusyone fason nou sonje moun nou renmen yo nan ofri yon opòtinite inik pou voye sann yo nan lespas. Nan yon premye san parèy nan tout peyi a, Alfred James Funeral Home te mete tèt ansanm ak konpayi Stardust Me ki baze nan New Zeland pou bay sèvis ekstraòdinè sa a.

Olye pou yo fèmen nan kote pou repo sou latè, yo pral mete yon gram sann kounye a nan yon veso Titàn epi yo pral voye nan òbit sou yon wòkèt Elon Musk ki posede Space X Falcon 9. Kòm fize a òbit pou yon dis ane remakab, veso a pral evantyèlman re-antre nan atmosfè a, limen moute tankou yon etwal briyan. Adieu selès sa a bay yon kote repo etènèl ki te yon fwa sèlman disponib pou moun ki rich ak pi popilè yo.

"Nou te vle redefini lanmò kòm pa sèlman yon fen, men tou yon selebrasyon nan memwa vibran nou renmen anpil yo," te fè remake Stu Potter nan Stardust Me. Konsèp inogirasyon sa a defi nosyon finalite ki asosye ak lanmò, li envite nou komemore moun nou renmen yo nan yon fason vrèman remakab.

Pou rann eksperyans nan plis pèsonèl, Stardust Me te devlope yon aplikasyon devwe ki pèmèt manm fanmi yo swiv òbit moun yo renmen pandan tout vwayaj selès la. Pou yon pri yon ti kras pi wo pase yon antèman tradisyonèl, jis plis pase $ 3000, moun ka kounye a patisipe nan yon komemorasyon lòt monn ki ofri yon sans pwofon koneksyon ak linivè a.

Inovasyon ak aksè nan sèvis sa a te kaptive fanmi ki anvi eksplore souvni selès la. An reyalite, yon fanmi Adelaide te deja deside lanse sann moun yo renmen nan misyon k ap vini an ki pwograme pou mwa mas. Antouzyasm yo se palpab, paske Stardust Me te ba yo yon siy gratis, sa ki fè adieu selès sa a pi espesyal.

Avèk sèvis inogirasyon sa a, Alfred James Funeral Home ak Stardust Me ap remode fason nou wè ak onore memwa moun nou renmen yo. Lè yo fusion syans ak emosyon, yo ap louvri yon fwontyè selès ki ofri yon pèspektiv fre ak enspire sou vwayaj la pi lwen pase lavi.

Kesyon yo mande anpil:

K: Ki jan sèvis sann nan espas travay?

A: Sann yo mete yo nan yon veso Titàn epi yo voye yo nan òbit sou yon wòkèt Elon Musk ki posede Space X Falcon 9. Apre dis ane nan òbit, veso a re-antre nan atmosfè a, limen moute tankou yon etwal.

K: Èske manm fanmi yo ka swiv òbit sann moun yo renmen yo?

A: Wi, Stardust Me te devlope yon app ki pèmèt manm fanmi yo swiv òbit sann moun yo renmen yo pandan tout vwayaj selès la.

K: Konbyen sèvis sann nan espas koute?

A: Pri a nan sèvis sa a se jis plis pase $ 3000, ki se konparab ak yon antèman tradisyonèl yo.

K: Èske sèvis sa a disponib sèlman pou moun rich ak popilè?

A: Non, sèvis sa a gen pou objaktif pou fè souvni selès aksesib a tout moun, bay yon omaj ekstraòdinè ak etènèl bay moun yo renmen yo.