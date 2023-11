Suivi astewoyid: PDCO NASA an vijilan pou apwòch fèmen

By

Biwo Kowòdinasyon Defans NASA an (PDCO) kontinye siveyans debouya li nan Near-Earth Objects (NEOs), ak dènye enfòmasyon sou yon astewoyid k ap pase. Jou 21 novanm, astewoyid 2023 VW5 espere vini nan yon distans 1.7 milyon kilomèt sou Latè. Malgre ke yo pa klase kòm yon astewoyid ki kapab danjere, wòch espas sa a pral bay yon rankont sere.

Astewoyid 2023 VW5, yon manm gwoup astewoyid Aten, pataje karakteristik ak astewoyid ki travèse Latè (NEAs) ak semi-gwo aks ki pi piti pase Latè. Yo te rele premye nan kalite li yo, astewoyid 2062 Aten, NEA sa yo te okòmansman idantifye pa astwonòm Ameriken Eleanor Helin an 1976 nan Obsèvatwa Palomar.

Avèk yon lajè apeprè 89 pye, astewoyid 2023 VW5 konparab nan gwosè ak yon avyon. Pandan ke dimansyon li yo depase sa yo nan astewoyid Chelyabinsk la, ki te lakòz destriksyon nan Larisi an 2013, wòch espas ki apwoche sa a pa reprezante okenn menas pou limanite akòz gwosè relativman ti li.

Etonan, sa a se pa premye fwa astewoyid 2023 VW5 te pwoche bò kote Latè. Istwa anrejistre montre ke nan dat 4 septanm 1901, astewoyid la te pase planèt nou an nan yon distans 69 milyon kilomèt. Apre pasaj li a 21 novanm 2021, pwochen apwòch fèmen an pral fèt 26 out 2026, nan yon distans 36 milyon kilomèt.

Astwonòm ak chèchè yo itilize divès teknik, tankou itilizasyon algoritm, pou detekte ak swiv astewoyid yo. Syantis University of Washington pibliye yon etid ki revele dekouvèt yon astewoyid ki kapab danjere lè l sèvi avèk yon algorithm yo te rele HelioLinc3D. Pandan tès algorithm la nan Hawaii, li te detekte Astewoyid 2022 SF289, yon wòch espas kolosal ki mezire prèske 600 pye nan lajè. Malgre gwosè li, astewoyid sa a pa reprezante okenn danje imedya pou Latè.

Algorithm HelioLinc3D a depann sou seri done konplè Rubin pou idantifye ak kontwole astewoyid yo. Atravè teknik avanse sa yo, syantis yo ka kontinye amelyore konpreyansyon nou ak preparasyon nou pou potansyèl menas selès yo.

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

K: Ki sa ki se yon Near-Earth Object (NEO)?

A: Yon Objè Toupre Latè (NEO) se nenpòt astewoyid oswa komèt ki vini nan 1.3 inite astwonomik (apeprè 195 milyon kilomèt) sou Latè.

K: Ki sa ki se yon astewoyid ki kapab danjere?

A: Yon astewoyid ki kapab danjere (PDA) se yon astewoyid ki ka reprezante yon menas pou Latè akòz gwosè li ak pwoksimite li.

K: Ki jan astewoyid yo swiv?

A: Astwonòm yo sèvi ak divès metòd pou swiv astewoyid yo, tankou teleskòp ki baze sou tè a, obsèvatwa ki baze sou espas, ak algoritm ki analize done pou idantifye ak predi trajectoire yo.

K: Ki siyifikasyon gwoup astewoyid Aten yo?

A: Gwoup astewoyid Aten an se yon kategori astewoyid ki travèse Latè (NEAs) ak òbit ki pi piti pase Latè. Yo rele yo apre premye astewoyid ki te dekouvri nan kalite sa a, 2062 Aten.

K: Ki jan algoritm ede nan deteksyon astewoyid?

A: Algoritm, tankou HelioLinc3D, itilize gwo done pou idantifye ak swiv astewoyid yo. Lè yo analize modèl ak trajectoire, algoritm sa yo ede syantis yo nan efò kontinyèl yo pou kontwole menas potansyèl ki soti nan espas.