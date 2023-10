Hubert Reeves: Astwofizisyen ak Kominikè Syans

Hubert Reeves, astrofizisyen Kanadyen-Fransè ki te mouri dènyèman a laj de 91 an, te non sèlman yon syantifik selebre, men tou yon kominikatè syans enpòtan. Li te fèt nan Monreyal an 1932, Reeves te devlope yon pasyon pou astwonomi nan yon laj jèn, eksplore mond natirèl la ak etidye zetwal yo kòm yon astwonòm amatè. Pasyon li ak Cosmos te mennen l 'pouswiv yon karyè nan astwofizik, evantyèlman touche yon PhD nan Cornell University ak vin yon konsiltan pou pwogram espas NASA an.

Reeves te konnen pou kapasite li pou eksplike konsèp syantifik konplèks bay piblik la an jeneral, epi li te vle pataje lanmou li nan syans ak linivè a ak yon odyans ki pi laj. An 1981, li te pibliye yon liv ki te rele “Patience dans l'Azur” (Atòm silans: yon eksplorasyon edikasyon kosmik), ki te vin tounen yon vandu an Frans e ki te tradui nan 25 lang. Liv la te resevwa lwanj pou kapasite li pou fè astrofizik nan yon lejand sezon, epi li solidifye repitasyon Reeves kòm yon kominikatè syans kalifye.

Pandan tout karyè li, Reeves te ekri plis pase 40 liv, ki gen ladan plizyè tit pou timoun. Li te vin tounen yon figi abitye sou televizyon franse, parèt nan emisyon literè popilè ak odyans kaptivan ak cheve blan sovaj li, je k ap klere, ak aksan Quebec k ap chante. Konpòtman karismatik ak angaje li te fè l 'yon oratè recherché nan mond lan ki pale franse, kote li te vin rekonèt kòm ekivalan franse a nan Carl Sagan.

Reeves pa t sèlman yon kominikatè syans, men tou yon dirijan anviwònman. Li pasyone defann pwoteksyon lanati e li te avèti sou danje ki genyen nan destriksyon pwòp tèt li limanite ap fè fas. Li te kwè ke moun yo pa espès yo chwazi yo e ke nou dwe pran responsablite pou aksyon nou yo pou asire nou siviv.

Kontribisyon Hubert Reeves nan domèn astwofizik ak kominikasyon syans te kite yon enpak dirab. Kapasite li genyen pou l konble diferans ki genyen ant konesans syantifik ak piblik la an jeneral te enspire anpil moun pou medite sou mistè linivè a epi pou pran swen ak pwoteje mond natirèl la.

