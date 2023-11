Eksplore konpleksite Be Stars: pi lwen pase sistèm binè

Yon dènye dekouvèt chèchè nan University of Leeds te kraze kwayans astwonòm yo te kenbe yo sou zetwal Be, bay nouvo limyè sou objè selès enigmatik sa yo. Be zetwal, ke yo rekonèt pou liy emisyon yo ak kalite espèk B yo, te kaptive syantis yo pou plis pase yon syèk depi dekouvèt yo pa astwonòm Italyen Angelo Secchi an 1866.

Tradisyonèlman, astwonòm yo te kwè ke zetwal Be te egziste sitou nan sistèm binè, danse an pè atravè linivè a. Sepandan, analiz done ki soti nan satelit Gaia Ajans Espas Ewopeyen an bay prèv konvenkan ki defi nosyon dominan sa a. Li sanble ke Be zetwal yo pa senpleman de, men pito trip, ak twa kò selès konplike kominike youn ak lòt.

Lè yo obsève mouvman zetwal yo atravè syèl la lannwit sou peryòd pwolonje ak pi kout, chèchè yo te detekte siy montre konpayon. Si yon etwal deplase sou yon trajectoire dwat, li endike prezans yon sèl etwal. Sepandan, prezans plizyè zetwal rezilta nan yon tranbleman detekte oswa menm yon modèl espiral. Etonan, etid la te revele ke zetwal Be yo te montre yon pi ba pousantaj nan konpayon konpare ak tokay B zetwal yo okòmansman, kontredi atant.

Pli lwen envestigasyon te revele ke twazyèm zetwal la souvan antre nan sèn nan, enfliyanse trajectoire nan konpayon an ak fasilite transfè a nan materyèl ki nesesè pou fòmasyon nan diferan disk gaz yo anvlòp Be zetwal-yon spektak selès okoumansman de bag Satin yo. Kanmarad sa yo, yon fwa vizib pou nou, yo rann envizib akòz "vampir" Be star progressivement drenaj mas yo jiskaske yo vin twò diminye pou yo obsève.

Enplikasyon dekouvèt inogirasyon sa a pwolonje pi lwen pase domèn Be zetwal yo. Soti nan twou nwa ak zetwal netwon yo rive nan sous vag gravitasyonèl, konpreyansyon nou genyen sou fenomèn cosmic sa yo gen yon enpak pwofon. Ak ogmantasyon nan rechèch onn gravitasyonèl, nouvo konesans sa a ofri apèsi enpòtan sou zetwal yo ki bay nesans nan twoub gravitasyonèl sa yo entrigan.

Jan Pwofesè René Oudmaijer nan Lekòl Fizik ak Astwonomi Inivèsite a note, “Binarite esansyèl nan evolisyon gwan distribisyon, men kounye a nou ap deplase pi lwen pase paradigm sa a. Trip yo vin nouvo binè yo. Revolisyon sa a nan konpreyansyon nou sou konpayi selès ouvri pòt nan yon linivè ki pi konplike ak kaptivan k ap tann pou yo debouche.

Kesyon yo mande anpil:

K: Ki sa ki se Be zetwal?

A: Be zetwal yo se yon gwoup divès zetwal karakterize pa kalite espektral B yo ak prezans liy emisyon nan espèk yo. Yo se zetwal B ki pa supergiant ki montre youn oswa plis liy emisyon Balmer oswa ki te ekspoze yo nan tan lontan an.

K: Ki jan zetwal Be yo te panse tradisyonèlman egziste?

A: Nan tan lontan, astwonòm yo te kwè zetwal Be yo te egziste sitou nan sistèm binè, ak de zetwal ki t ap vire youn ak lòt.

K: Kisa dekouvèt ki sot pase a te revele?

A: Dekouvèt ki sot pase a te defye kwayans tradisyonèl la nan bay prèv ke zetwal Be yo rive nan sistèm trip, kote twa kò selès kominike youn ak lòt.

K: Ki jan dekouvèt sa a afekte konpreyansyon nou sou lòt objè selès yo?

A: Dekouvèt sa a gen enplikasyon enpòtan pou konpreyansyon nou sou twou nwa, zetwal netwon, ak sous vag gravitasyonèl, bay apèsi sou zetwal ki anvan fòmasyon yo.

K: Ki jan konpayon zetwal Be yo vin envizib?

A: "Vampire" zetwal Be a piti piti absòbe mas zetwal konpayon li yo, sa ki lakòz yo vin twò piti ak fèb pou yo obsève.