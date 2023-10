Nouvo apèsi sou Radyo rapid ak tranblemanntè

By

Yon etid resan ki te fèt pa University of Tokyo te bay nouvo apèsi sou fenomèn misterye a ke yo rekonèt kòm pete radyo rapid (FRBs) pa trase paralèl ak tranblemanntè. FRB yo se eklat entans enèji radyo ki ka dire pou jis milisgond epi ki soti nan espas pwofon. Kòz egzak la ak orijin FRB yo te rete flotant, men rechèch sa a sijere ke "tranblemanntè" sou zetwal netwon yo ta ka responsab.

Zetwal neutron yo se zetwal ekstrèmman dans ki fòme lè zetwal superjeyan tonbe, kite dèyè yon ti nwayo dans. Magnetars, yon kalite etwal netwon ak gwo chan mayetik, yo te obsève emèt FRBs. Konsèp tranblemanntè zetwal sou sifas mayetè, menm jan ak tranblemanntè sou Latè, ofri yon eksplikasyon posib pou ensidan FRB yo.

Ekip rechèch la te konpare done ki soti nan FRB, tranblemanntè, ak eklatman solè. Yo te jwenn resanblans distenk ant FRB ak tranblemanntè, patikilyèman an tèm de ensidan replik ak diminisyon nan pousantaj replik yo sou tan. Nan lòt men an, te gen diferans remakab ant FRB yo ak eklatman solè. Analiz sa a te kontredi etid anvan yo e li te bay nouvo limyè sou nati FRB yo.

Dekouvèt sa a gen potansyèl pou chanje konpreyansyon nou sou tranblemanntè, matyè gwo dansite, ak fizik nikleyè. Lè yo etidye FRB yo ak koneksyon yo ak tranblemanntè star, syantis yo ka jwenn bonjan apèsi sou konpòtman matyè dans ak dinamik fizik nikleyè.

Rechèch Inivèsite Tokyo te itilize done ki soti nan teleskòp esferik senksan-mèt Ouverture (FAST) nan peyi Lachin ak teleskòp Arecibo ki kounye a dekomisyone nan Pòtoriko. Gwo teleskòp yon sèl plat sa yo te bay enfòmasyon enpòtan pou etid la.

Avanse pi devan, plis rechèch sou koneksyon ant FRB yo ak tranblemanntè zetwal yo ka debloke nouvo dekouvèt sou mistè linivè nou an. Lè yo devwale sekrè pete radyo rapid yo, syantis yo ka finalman apwofondi konpreyansyon nou sou Cosmos la ak fonksyonman enteryè li yo.

