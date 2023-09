Evolisyon espektal XTE J1810–189 Astwonòm envestige

By

Astwonòm Ewopeyen yo te itilize etwal Neutron Interior Composition Explorer (NICER) abò Estasyon Espas Entènasyonal (ISS) pou fè analiz espektral XTE J1810–189, yon binè radyografi ki ba-mas. Konklizyon yo, ki te pibliye sou sèvè preprint arXiv, bay bonjan apèsi sou evolisyon espektral sistèm sa a.

X-ray binè (XRBs) konpoze de yon etwal nòmal oswa yon tinen blan transfere mas sou yon etwal netwon kontra enfòmèl ant oswa yon twou nwa. Binè X-ray ki ba-mas (LMXBs) ak segondè-mas X-ray binè (HMXBs) yo distenge baze sou mas la nan zetwal konpayon an.

XTE J1810–189 se yon etwal netwon LMXB ak yon distans estime ant 11,400 ak 28,400 ane limyè. Li montre yon konpòtman pasajè, altène ant faz trankil ak peryòd ogmante emisyon radyografi akòz akresyon sou etwal netwon an.

Pandan yon eksplozyon radyografi nan mwa septanm 2020, astwonòm ki te dirije pa Arianna Manca nan University of Cagliari nan peyi Itali obsève XTE J1810–189 pou mennen ankèt sou evolisyon espèk li yo. Chèchè yo analize done ki soti nan 33 obsèvasyon NICER, ak 23 nan yo bay ase estatistik pou analiz espèk.

Etid la revele ke pi fò nan obsèvasyon yo ta ka byen anfòm pa yon eleman tèmik Comptonized ki yon ti kras varye sou tan. Endèks foton nan eleman sa a te rive nan pi wo valè li tou pre fen eksplozyon an. Tanperati kò nwa Comptonized la te detèmine pou anviwon 0.6 keV.

Plis envestigasyon nesesè pou detèmine si foton grenn yo pou eleman Comptonization soti nan disk akresyon an oswa etwal netwon an. Chèchè yo te konkli ke XTE J1810-189 pa t 'rive nan yon eta plen segondè / mou pandan eksplozyon an e li te gen yon maksimòm liminozite mezire apeprè yon undecillion erg / s.

Obsèvasyon NICER yo te dekouvri tou prezans eklat tèrmonikleyè pandan faz deklanchman an, ki endike prezans yon etwal sekans prensipal ki rich nan sistèm nan.

An rezime, etid la bay bonjan enfòmasyon sou evolisyon espèk XTE J1810–189 lè l sèvi avèk done NICER. Gen plis rechèch ki nesesè pou konprann konplètman orijin nan eleman Comptonization ak nati sistèm nan.

sous:

– Manca, A., et al. (2023). Analiz espektal LMXB XTE J1810-189 la ak done pi bèl. arXiv. DOI: 10.48550/arxiv.2309.06831