Yon ekip astwonòm entènasyonal te fè yon dekouvèt inogirasyon: yon rès fosilize ki soti jis apre Big Bang la ke yo rekonèt kòm "ti wonn galaksi yo." Estrikti cosmic gwo inimajinabl sa a mezire yon milya ane limyè atravè, sa ki fè li 10,000 fwa pi laj pase galaksi Voie Lakte nou an. Dekouvèt la bay yon foto pi klè sou pousantaj ekspansyon linivè a epi li ka revolisyone kosmoloji.

Ti wonn nan, ki santre apeprè 820 milyon ane limyè nan pwòp galaksi nou an, konsidere kòm yon jwenn enpòtan. Dapre Cullan Howlett, yon manm ekip rechèch la, ti wonn nan se yon fosil ki soti nan epòk Big Bang la lè linivè a te fòme, epi li nen anpil estrikti li te ye, tankou Sloan Great Wall ak Bootes supercluster.

Dekouvèt la konfime tou yon fenomèn ki te dekri an 1970 pa Jim Peebles, yon kosmolojis Kanadyen-Ameriken. Peebles te teorize ke sikilasyon gravite ak radyasyon nan linivè primè a te kreye onn son yo rele osilasyon acoustic baryon, ki an vire te kreye bul pandan y ap rid nan plasma a. Pwosesis la te kanpe apeprè 380,000 ane apre Big Bang lè linivè a te refwadi epi fòm bul yo te jele. Apre yon sèten tan, bul sa yo te vin pi gwo pandan linivè a te elaji.

Ti wonn nan dènyèman dekouvri se premye-li te ye sèl osilasyon acoustic baryon. Astwonòm yo te rele l 'Ho'oleilana, ki vle di "voye murmures nan Awakening" nan Awayi, an referans a chant kreyasyon an ki soti nan non li sòti.

Konklizyon enpòtan sa a non sèlman fè limyè sou linivè byen bonè, men tou sijere ke linivè a te elaji pi lwen pase okòmansman prevwa. Chèchè yo kwè ke dekouvèt sa a ti wonn masiv nan galaksi ta ka mennen nan yon gwo chanjman nan jaden an nan kosmoloji, ki kapab mande pou yon re-evalyasyon nan modèl aktyèl la nan linivè a.

