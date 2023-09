Astronot Frank Rubio reflete sou rete pwolonje nan Estasyon Espas Entènasyonal la

By

Astwonòt Frank Rubio, ki gen pou l retounen sou Latè semèn pwochèn apre yon ane ki te rete abò Estasyon Espas Entènasyonal (ISS), te revele ke li ta refize opòtinite a si li te konnen davans. Okòmansman pwograme pou yon misyon sis mwa, Rubio ak konpayon li yo te oblije pwolonje rete yo akòz pwoblèm ak bato Ferry Soyuz yo.

Rubio te site evènman fanmi ak angajman kòm rezon prensipal pou repiyans inisyal li. Sepandan, yon fwa li te kòmanse fòmasyon pou misyon an, Rubio te vin angaje nan li. Li te rekonèt sakrifis ki vini ak yon pati nan misyon espas ki dire lontan, patikilyèman tan ki pase lwen fanmi an.

Pandan sejou pwolonje li sou ISS la, Rubio te rate etap enpòtan fanmi yo, tankou premye ane pitit fi li nan Akademi Naval Ameriken an ak premye ane pitit gason l lan nan West Point. Men, Rubio ak konpayon li yo te rete konsantre sou misyon yo. Yo te konprann ke sakrifis yo pafwa nesesè pou asire siksè misyon an.

Ekstansyon rete yo se te yon rezilta nan yon mikrometeyoroid frape veso espasyèl Soyuz yo nan mwa desanm, ki te lakòz domaj ki mande lansman yon veso espasyèl ranplasman. Desizyon an pou pwolonje misyon an pou yon lòt sis mwa te difisil pou Rubio ak fanmi l ', men yo te deja vini ak sitiyasyon an.

Rubio, ansanm ak ekipaj li yo Sergei Prokopyev ak Dmitri Petelin, gen pwograme pou retounen sou Latè nan Mèkredi. Misyon 371 jou sa a pral pi long vòl yon sèl pou yon astronot Ameriken ak twazyèm pi long nan istwa espas. Apre premye chèk medikal ak kominikasyon ak fanmi yo, Rubio pral tounen nan Houston pandan ke Prokopyev ak Petelin pral fè wout yo nan Star City toupre Moskou.

An jeneral, sejou pwolonje Rubio sou ISS a se te yon eksperyans difisil, men satisfè, ki mete aksan sou devouman ak sakrifis ki nesesè pou astwonòt yo reyalize misyon yo avèk siksè nan espas.

Definisyon:

– Bato Ferry Soyuz: Yon veso espasyèl itilize pa ajans espas Ris la, Roscosmos, pou transpòte astwonòt ale ak soti nan Estasyon Espas Entènasyonal la.

– Micrometeoroid: Ti patikil debri espas, souvan pa pi gwo pase yon grenn sab, ki ka lakòz domaj nan veso espasyèl.

Sous: NASA