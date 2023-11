Nouvo astewoyid yo te rele apre rezidan Saanich Peninsula

Amater astwonomi nan Penensil Saanich gen yon bagay pou selebre kòm de rezidan lokal yo, Chris Gainor ak Lauri Roche, te fèk onore pa Inyon Astwonomi Entènasyonal la. Duo a te antre nan yon lis distenge 38 moun ki te gen astewoyid yo te bay non yo, sa ki simante kontribisyon yo nan jaden an.

Gainor, yon rezidan Sidney, te eksprime sipriz li lè li te resevwa nouvèl la. Li te note ke sa a se te yon onè inik ak inatandi, ke li toujou ap eseye konplètman konprann. Astewoyid li a, ki rele 20041 Gainor, abite nan senti astewoyid prensipal ant Mas ak Jipitè, e li fè yon òbit alantou solèy la chak kat ane.

Avèk yon background enpresyonan ki anglobe jounalis, prezidans Royal Astronomical Society of Canada, ak patènite nan anpil liv ak papye sou eksplorasyon espas, Gainor wè onè sa a kòm rekonesans pou gwo travay li. Avèk imilite, li rekonèt siyifikasyon kontribisyon li nan domèn nan.

Roche, yon rezidan nan Brentwood Bay, te dedye dè dekad nan edike moun sou espas. Astewoyid li a, ki rele 20035 Lauriroche, poko obsève akòz pozisyon aktyèl li sou lòt bò solèy la. Gainor te mansyone ke menm lè astewoyid la pi pre Latè, li ta mande yon teleskòp pwisan pou wè li.

Kòm yon manm aktif nan Friends of the Dominion Astrophysical Observatory ak ansyen prezidan chapit Victoria nan Royal Astronomical Society of Canada, Roche te fè kontribisyon enpòtan nan popilarize astwonomi nan rejyon an. Gainor felisite li pou devouman li ak reyalizasyon li.

Tou de Gainor ak Roche gade pou pi devan pou trape yon aperçu nan astewoyid respektif yo nan lavni. Gainor te eksprime posiblite pou l sèvi ak teleskòp Dominion Astrophysical Observatory pou obsève astewoyid li lè li pi byen pozisyone pou vizibilite.

Onè sa a non sèlman mete aksan sou reyalizasyon rezidan lokal sa yo, men tou li klere yon limyè sou pasyon ak devouman moun nan Penensil Saanich genyen pou domèn astwonomi.

Kèk kesyon ak tout repons

1. Ki jan yo te rele astewoyid sa yo?

Inyon Astwonomi Entènasyonal la te bay astewoyid yo non Chris Gainor ak Lauri Roche pou onore kontribisyon yo nan domèn astwonomi.

2. Ki sa ki prensipal senti astewoyid la?

Senti astewoyid prensipal la se yon rejyon ki sitiye ant òbit Mas ak Jipitè, kote yo ka jwenn anpil astewoyid.

3. Èske astewoyid sa yo ka wè sou Latè?

Nan moman sa a, astewoyid yo sou lòt bò solèy la epi yo pa vizib. Menm lè yo pi pre, yo bezwen teleskòp pwisan pou yo obsève.

4. Ki reyalizasyon Chris Gainor ak Lauri Roche?

Chris Gainor gen yon background divès, ki gen ladan jounalis, prezidans Royal Astronomical Society of Canada, ak patènite nan liv ak papye sou eksplorasyon espas. Lauri Roche te dedye dè dekad pou edike moun sou espas e li te patisipe aktivman nan divès òganizasyon astwonomik.