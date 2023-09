Misyon OSIRIS-REx NASA a: yon etap esansyèl pou konprann astewoyid Bennu

Rezime: Kòm misyon OSIRIS-REx NASA an pre fini li, antisipasyon an ap grandi pou echantiyon astewoyid Bennu retounen sou Latè. Misyon sa a pa sèlman vize pou evite yon kolizyon katastwofik potansyèl men tou li bay bonjan enfòmasyon sou fòmasyon sistèm solè nou an ak orijin lavi sou Latè. Malgre menas la, NASA kalkile chans pou Bennu tonbe sou Latè a 1 sou 2700, ak delè ki pi kritik se 24 septanm 2182.

NASA te inisye misyon OSIRIS-REx nan 2016, deplwaye yon veso espasyèl pou etidye ak kolekte echantiyon nan astewoyid Bennu. Premye idantifye an 1999, Bennu se yon astewoyid toupre Latè ak yon dyamèt ki konparab ak Empire State Building New York. Enpak yon kolizyon ak Latè kapab lage enèji ki ekivalan a 22 bonm atomik.

Nan mwa Oktòb 2020, yon etap enpòtan te reyalize lè OSIRIS-REx te kolekte avèk siksè yon echantiyon ki peze apeprè 250 gram, pi gwo a ki te janm retire nan espas. Veso espasyèl la pral lage echantiyon an nan yon kapsil ki sanble ak yon mini-frijidè nan atmosfè Latè. Li pral andire tanperati ekstrèm ak parachit nan dezè Great Salt Lake Utah nan yon vitès etonan de 28,000 kilomèt alè.

Objektif prensipal misyon sa a se pou evite yon dezas potansyèl nan jwenn yon pi bon konpreyansyon sou konpozisyon Bennu ak trajectoire. Sepandan, echantiyon an rekipere nan men Bennu kenbe anpil valè syantifik. Li ofri yon aperçu sou pwosesis ki te fòme sistèm solè nou an de plizyè milya ane de sa e li ka menm fè limyè sou orijin lavi sou Latè.

Nonmen non pa yon rezidan nèf ane nan North Carolina an 2013, Bennu tire non li nan yon ansyen divinite moun peyi Lejip. Malgre potansyèl danje a, kalkil NASA yo bay kèk rasirans. Yo estime chans pou Bennu fè kolizyon ak Latè a 1 nan 2700, ak delè ki pi enpòtan an se 24 septanm 2182.

Sous:

– Earth.com