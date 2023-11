Satelit Meteyo Aktik la: Amelyore Previzyon Meteyo nan Aktik la

By

Yon misyon inogirasyon ap fèt pou revolusyone previzyon metewolojik nan Aktik la. Satelit Meteyo Aktik la, ki devlope pa Ajans Espas Ewopeyen an (ESA), vize abòde mank de done pou previzyon egzat a kout tèm nan rejyon sa a. Satelit la, ki te bati nan jis 36 mwa atravè apwòch New Space, kounye a te transpòte soti nan OHB nan Sweden nan Almay pou yon seri tès enpòtan.

Satelit tradisyonèl nan òbit jeostasyonè ak polè bay done ki gen anpil valè pou previzyon move tan. Sepandan, siveyans Aktik la te ensifizan akòz mank de vizibilite soti nan satelit jeostasyonè. Satelit Meteyo Aktik la, k ap sèvi kòm yon pwototip pou konstelasyon potansyèl EPS-Sterna, vize chanje sa.

Misyon EPS-Sterna anvizaje yon konstelasyon sis mikwosatellite nan twa plan òbital pou bay yon kouran kontinyèl nan done tanperati ak imidite ki soti nan chak kote sou Latè. Konstelasyon sa a ta pèmèt previzyon tan kout, oswa 'nowcasting,' nan Aktik la, osi byen ke amelyore prévisions move tan mondyal la. Ansanm sis mikrosatelit yo ta dwe ranpli twa fwa.

Anvan misyon EPS-Sterna vin yon reyalite, pwototip Satelit Meteyo Arctic la dwe pwouve efikasite li. Satelit la ekipe ak yon radyomètr mikwo ond ak 19 chanèl dènye kri, ki fèt pou bay imidite ak tanperati ki wo rezolisyon nan atmosfè a nan tout kondisyon metewolojik.

Satelit la te sibi tès enpòtan, tankou verifye lyen ki genyen ant satelit la ak sant kontwòl misyon an. Kounye a li ap sibi yon kanpay tès anviwònman an nan IABG nan Almay, kote li pral ekspoze a vibrasyon, bri, ak kondisyon tanperati ekstrèm ki gen eksperyans nan òbit. Lè yo fin fè tès sa yo, satelit la pral retounen nan OHB nan Sweden pou dènye chèk yo anvan yo transpòte yo nan sit lansman SpaceX a nan Vandenberg, Kalifòni.

Dat lansman antisipe pou Satelit Meteyo Arctic la se 1ye jen 2024, abò yon fize Falcon 9. Si yo reyisi, misyon sa a pral make yon etap enpòtan nan amelyore kapasite previzyon move tan nan Aktik la ak pi lwen.

Kèk kesyon ak tout repons

Ki objektif Satelit Meteyo Aktik la?

Satelit Meteyo Aktik la gen pou objaktif pou amelyore prévisions metewolojik nan Aktik la, ki kounye a manke done egzat a kout tèm.

Ki sa ki konstelasyon EPS-Sterna?

Misyon EPS-Sterna a se yon konstelasyon potansyèl de sis mikwosatellite ki ta bay done tanperati ak imidite kontinyèl ki soti nan chak kote sou Latè, sa ki pèmèt previzyon tan kout ranje ak amelyore prévisions move tan mondyal.

Kilè Satelit Meteyo Aktik la pral lanse?

Satelit la pwograme pou lanse 1ye jen 2024, abò yon fize Falcon 9.

Ki jan satelit la pral kontribye nan previzyon tan an?

Ekipe ak yon radyomèt mikwo ond ak 19 chanèl, satelit la pral rasanble done imidite ak tanperati wo rezolisyon nan tout kondisyon metewolojik, amelyore presizyon previzyon metewolojik nan Aktik la ak globalman.