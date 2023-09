Pi ansyen estrikti an bwa ki janm dekouvri l montre zansèt avanse yo

By

Akeyològ yo te fè yon dekouvèt inogirasyon nan Kalambo Falls nan Zanbi, detere pi ansyen estrikti an bwa ki te janm jwenn, ki date omwen 476,000 ane. Konklizyon sa a sijere ke zansèt nou yo te pi avanse pase te deja kwè. Estrikti an bwa a, yo kwè se yon platfòm, yon pasaj, oswa yon kay ki souleve, te eksepsyonèlman byen konsève epi li montre prèv zouti wòch yo te itilize pou mete de gwo bwa ansanm. Yon koleksyon zouti an bwa, ki gen ladan yon kwen ak yon baton fouye, yo te dekouvri tou sou sit la.

Dekouvèt sa a defye nosyon ke zansèt nou yo te nomad, paske estrikti a parèt tankou yon abitasyon pèmanan toupre kaskad dlo yo. Prezans yon sous dlo perennial sijere ke fanmi nou yo te gen kapasite pou planifye ak konstwi estrikti pèmanan. Otè prensipal etid la, akeyològ Larry Barham, mete aksan sou ke rezilta a demontre kapasite transfòmasyon ak panse abstrè zansèt nou yo. Li sijere ke yo te itilize entèlijans yo, imajinasyon, ak konpetans yo pou kreye yon bagay ki pa t janm egziste deja.

Yo kwè wo nivo dlo nan Kalambo Falls te konsève estrikti an bwa pandan syèk yo. Dating luminesans, yon nouvo metòd chèchè yo itilize, te revele laj estrikti a epi konfime ke li anvan evolisyon Homo sapiens. Estrikti an bwa anvan yo te date anviwon 9,000 ane, sa ki fè dekouvèt sa a gen yon gwo siyifikasyon nan konpreyansyon kapasite yo nan premye zansèt nou yo.

Konklizyon sa a mete aksan sou kapasite mantal zansèt nou yo, tankou planifikasyon, vizyalizasyon, ak kapasite pou kreye estrikti konplèks. Li defye sipozisyon anvan yo sou kapasite yo ak mòd vi premye moun. Pandan ke yo bezwen plis rechèch pou byen konprann objektif ak fonksyon estrikti a, li klè ke zansèt nou yo te posede kapasite pou panse avanse ak rezoud pwoblèm.

