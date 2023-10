Astewoyid ki fèk dekouvri pou pase Latè byen

By

Nan dènye ane yo, li te lajman aksepte ke yon enpak astewoyid te kòz ki pi posib nan disparisyon nan dinozò. Ipotèz Alvarez la, teyori ki pi popilè ki eksplike evènman disparisyon sa a, sijere ke yon astewoyid te fè kolizyon ak Latè apeprè 65 milyon ane de sa, ki mennen nan eradikasyon anpil espès dinozò. Prèv sipò pou teyori sa a gen ladan dekouvèt kratè enpak la, ke yo rekonèt kòm kratè Chicxulub, nich anba Penensil Yucatan Meksik la. Dapre ipotèz la, enpak astewoyid la ta deklanche gwo vag e li te kreye yon kratè 140 km lajè. Debri yo t ap jete nan espas, ki kouvri Latè nan yon senaryo nikleyè tankou sezon fredi, finalman sa ki lakòz disparisyon dinozò yo.

Nan yon devlopman resan, Biwo Kowòdinasyon Defans NASA an (PDCO), ki responsab pou kontwole Objè Toupre Latè (NEOs), te fè limyè sou yon astewoyid ki espere pase byen pa Latè jodi a. NASA's Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) te deziyen Astewoyid 2023 UH, wòch sa a prevwa pou l rive nan yon distans 2.5 milyon kilomèt ak planèt nou an nan dat 20 oktòb la. pa èdtan, jis timid nan vitès la nan yon misil balistik entèkontinantal (ICBM).

Asteroid 2023 UH ki fè pati gwoup Apollo aswoyid tou pre Latè fè pati yon klas wòch espas ki kwaze ak òbit Latè epi ki gen semi-gwo aks ki pi gwo pase Latè. Astewoyid sa yo te rele apre kolosal astewoyid 1862 Apollo, premye astwonòm Karl Reinmuth te dekouvri nan ane 1930 yo.

NASA te bay enfòmasyon tou konsènan gwosè Astewoyid 2023 UH, ki deklare li pa t klase kòm yon 'Asteroid ki gen anpil danje ladan l' akòz gwosè relativman ti li. Mezire ant 52 ak 118 pye nan lajè, astewoyid sa a se konparab nan gwosè ak yon avyon.

Anplis de sa, de lòt astewoyid, Astewoyid 2023 TK15 ak Astewoyid 2020 UR, tou espere pase bò Latè jodi a, rantre nan Astewoyid 2023 UH nan apwòch fèmen li.

