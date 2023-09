N bès alarmant nan glas lanmè nan Antatik ogmante enkyetid sou rechofman planèt la

By

Done satelit yo te revele ke nivo glas lanmè ki antoure Antatik te rive nan yon ba san parèy pandan sezon ivè a, ki endike yon tandans mangonmen pou yon rejyon ki te deja konsidere kòm rezistan nan efè rechofman planèt la. Devlopman sa a te alarme syantis yo, ki afime ke yon konbinezon de faktè tankou oseyan rekò-cho, chanjman nan kouran oseyan ak van, ak fenomèn El Niño gen anpil chans kontribye nan bès la.

Gwo kouvèti glas Antatik la jwe yon wòl enpòtan nan reglemante tanperati Latè lè li reflete enèji Solèy la ak refwadi dlo ki antoure a. Sepandan, si Antatik kontinye pèdi glas li yo, li ta ka tranzisyon soti nan sistèm refwadisman Latè a vin tounen yon sous chalè. Kouvèti glas lanmè aktyèl la sou sifas Oseyan Antatik la mezire mwens pase 17 milyon kilomèt kare, ki se 1.5 milyon kilomèt kare pi ba pase mwayèn tipik nan mwa septanm nan e siyifikativman pi ba pase rekò ki ba anvan yo pou kouvèti glas sezon fredi. Zòn glas ki manke a se apeprè senk fwa gwosè Isles Britanik yo e li ka gen konsekans ki byen lwen sou klima planèt nou an.

Syantis yo konsène sou enpak n bès sa a nan glas lanmè sou Antatik ak klima mondyal la. Doktè Walter Meier, ki siveye glas lanmè nan Sant Done Nasyonal nèj ak glas, pa gen yon pèspektiv optimis pou rekiperasyon enpòtan nan glas lanmè. Malgre ke konpreyansyon egzak rezon ki dèyè glas lanmè redwi ane sa a rete yon devinèt, nivo glas lanmè ki ba yo konsidere kòm yon endikatè enpòtan nan yon ane ki make pa anpil dosye sou gwo tanperati mondyal ak oseyan. Ekspè diskite ke vilnerabilite nan Antatik ap vin de pli zan pli aparan.

Anplis etidye enpak sou Antatik ak klima mondyal la, syantis yo ap fè rechèch ak obsèvasyon tou pou yo konprann pi byen rezon ki fè glas sezon fredi a disparèt. Yo kwè oseyan ki pa nòmal yo cho, chanjman nan kouran oseyan yo, ak van ki enfliyanse tanperati Antatik yo se yon faktè enpòtan. Modèl tan El Niño k ap devlope nan Pasifik la ta ka jwe yon wòl tou nan diminye glas lanmè, byenke li relativman fèb kounye a.

N bès nan glas lanmè nan Antatik poze risk enpòtan non sèlman nan rejyon an, men tou nan kominote bò lanmè atravè lemond. Ogmante nivo lanmè ki soti nan pèt glas nan tè a ka mennen nan vag tanpèt ki menase dè milyon de moun. Chanjman ki fèt nan plak glas Antatik yo aliman ak senaryo pi move ka yo prevwa, ki mete aksan sou bezwen ijan pou adrese rechofman planèt la ak enpak li sou ekosistèm delika planèt nou an.

